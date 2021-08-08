تونس تحقق سبقًا فلكيًا من خلال تصوير الكواكب العملاقة الغازية في النظام الشمسي

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حققت تونس سبقا فلكيا هو الأول في تاريخها، من خلال تصوير الكواكب العملاقة الغازية في النظام الشمسي في ليلة واحدة.

ونشرت الجمعية التونسية لعلوم الفلك، الأحد، صورا واضحة للكواكب بحسب ترتيبها من الأقرب إلى الأبعد، وهي المشتري وزحل وأورانوس ونبتون.

وأظهرت ميل كوكب أورانوس للون الأخضر، كما تظهر البقعة الحمراء وهي عاصفة في جو كوكب المشتري، وكذلك القمر أيو وظله عليه.

وأضافت بالنسبة لحلقات زحل فهي واضحة وبراقة على غير العادة لكون هذا الكوكب في وضع المقابلة. ويقع زحل حاليا في برج الجدي على بعد مليار و300 مليون كم من الأرض.

أما بالنسبة لكوكبي أورانس ونبطن، فلا يمكن عدى القرصين الصغيرين رؤية أي تفاصيل. ويبدو لون كوكب أورانس مائلا للخضرة ولون نبطن مائلا للزرقة.، ويقع كوكب أورانس يقع حاليا في برج الحمل على بعد 3 مليار كم من الأرض، وكوكب نبطن الواقع في الدلو عند تخوم برج الحوت على بعد نحو 4 مليارات و300 مليون كم من الأرض.

ووصفت الجمعية التونسية لعلوم الفلك رصد الكواكب العملاقة الغازية في النظام الشمسي في ليلة واحدة بـ«الحدث الفلكي الأول من نوعه في تونس»