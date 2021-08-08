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بريطانيا تسجل 27429 إصابة جديدة بكوفيد-19 و39 وفاة

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بريطانيا تسجل 27429 إصابة جديدة بكوفيد-19 و39 وفاة بريطانيا تسجل 27429 إصابة جديدة بكوفيد-19 و39 وفاة

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أظهرت إحصاءات رسمية أن بريطانيا سجلت 27429 إصابة جديدة بـ كوفيد-19 الأحد نزولا من 28612 حالة في اليوم السابق و39 وفاة مقابل 103 حالات أمس.

وأصبح إجمالي عدد الإصابات بكورونا التي سجلت في المملكة المتحدة منذ بداية الجائحة ستة ملايين و69681 إصابة مؤكدة، منها 130320 حالة وفاة.

كانت البيانات أظهرت أمس أن 46 مليونا و997495 شخصا حصلوا على الجرعة الأولى من اللقاح الواقي من كورونا في حين حصل 39 مليونا و210356 على الجرعتين.

جدير بالذكر أن حصيلة الوفيات اليومية جراء في بريطانيا تخطت السبت ولأول مرة منذ نحو خمسة أشهر عتبة الـ100 حالة.

المصرى اليوم

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