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"التعليم": من تحصلوا على جرعتين من الطلاب لا يتجاوز 19%.. و70% تلقوا جرعة واحدة

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"التعليم": من تحصلوا على جرعتين من الطلاب لا يتجاوز 19%.. و70% تلقوا جرعة واحدة "التعليم": من تحصلوا على جرعتين من الطلاب لا يتجاوز 19%.. و70% تلقوا جرعة واحدة
حثّت جميع الطلاب على سرعة الحصول على "الأولى" للحصول على "الثانية" قبل العام الدراسي

أكّدت المتحدث الرسمي للتعليم العام بوزارة التعليم ابتسام حسن الشهري، في المؤتر الصحفي الذي عقد اليوم، أن عدد الطلاب والطالبات في المرحلة المتوسطة يبلغ ثلاثة ملايين و100 ألف، نسبة المحصنين منهم 70%، بينما نسبة من تحصلوا على جرعتين يبلغ 19%، ونسبة المتعافين منهم 6%.

وقالت "الشهري": "هذه الأرقام تضعنا أمام تحديات كبيرة قبل بدء العام الدراسي ونحن شركاء مع الأسرة ومؤسسات المجتمع".

وحثت "الشهري" جميع الطلاب على سرعة الحصول على الجرعة الأولى للحصول على الثانية قبل بدء العام الدراسي.

وأضافت أن طلبة المرحلة الابتدائية يبدأون عامهم الدراسي عن بُعد من خلال منصة "مدرستي"، والطلبة في مرحلة رياض الأطفال من خلال منصة "روضتي"، وذلك حتى الوصول للحصانة المجتمعية المطلوبة بنسبة 70%، أو بتاريخ 30 أكتوبر المقبل، أو أيهما يسبق أولاً.

وتابعت "الشهري": "بينما طلبة المرحلتين المتوسطة والثانوية حضورياً بعد استكمال الحصول على جرعتين من لقاح كورونا".

واستعرضت خلال المؤتمر الصحفي عن كورونا اليوم مستجدات تحصين طلبة التعليم العام ومنسوبي التعليم ممن أعمارهم 12 عامًا فأكثر، بجرعتين من لقاح كورونا قبل بداية العام الدراسي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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