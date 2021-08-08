محافظ أسوان: أي مسؤول يتقاعس عن مشاكل المواطنين محروم من الحوافز

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرّر اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، حرمان أي مسؤول متقاعس عن إيجاد الحلول السريعة والجذرية للمشاكل والإحتياجات الجماهيرية التي يحدث تكرارها خلال الفترة الماضية عن الحوافز المالية والأجور الإضافية التي تصرف له لمدة 3 أشهر في إطار تطبيق قاعدة الثواب والعقاب والعمل على تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.

جاء ذلك في اللقاء الموسع الذي عقده مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ في أجواء من المصارحة والمصداقية والشفافية، حيث جرى استعراض مختلف المشاكل والقضايا التي تهم الشارع الأسواني في قطاعات العمل العام.

وأكّد المحافظ على أن المشروعات الجارية لإحلال وتجديد البنية التحتية لقطاعات مياه الشرب والصرف الصحى، بالإضافة إلى المشروعات الجارية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة ستساهم في القضاء على العديد من المشاكل الحالية في شبكات ومحطات مياه الشرب والصرف الصحى خلال الفترة المقبلة.