بعد وفاة دلال عبد العزيز.. غادة عبد الرازق: اللهم اصرف المرض عن أهلنا وبيوتنا

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تركت الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز خلفها حزنًا كبيرًا في قلوب جمهورها ومحبيها، منذ أن رحلت عن عالمنا، أمس السبت، عن عمر ناهز الـ 61 عامًا، بعد معاناة كبيرة من المرض.

ومنذ أن نعت الفنانة غادة عبدالرازق الراحلة عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، الأحد، حرصت على أن تقوم بنشر مجموعة من أدعية التحصين من المرض.

وكتبت غادة عبر حسابها: «اللهم إنا نعلم أن المرض هو جند من جنودك، تصيب به من تشاء فنسألك اللهم أن تصرفه عن أهلنا وعن بيوتنا وعن بلاد المسلمين»، «اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة».

كما كتبت الفنانة عبر خاصية «الأستوري»، قائلة: «الحمد لله على تجدد العافية، وبقاء النعمة، الحمد لله عدد أيامنا التي لا نشكو فيها، وعدد النعم التي لا نحصيها، الحمد لله حمدًا كثيرًا».

وتوفيت الفنانة دلال عبدالعزيز، إثر إصابتها بتليف في الرئة، بعد إصابتها بفيروس كورونا في أبريل الماضي، وتم نقلها إلى المستشفى مع زوجها الراحل سمير غانم، الذي توفي 20 مايو الماضي، دون أن تشارك دلال في تشييع جثمانه أو تعلم بوفاته حتى اللحظة الأخيرة.