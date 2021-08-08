ضبط 574 حالة إشغال مقاهي وإغلاق 7 محلات بالإسكندرية (صور)

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كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، رؤساء الأحياء بضرورة استمرار حملات تطبيق الإجراءات الاحترازية والتصدي لأي مخالفات وغلق وتشميع المقاهي والمطاعم المخالفة وغير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وتوقيع الغرامات الفورية على المخالفين.

ونفذت أحياء الإسكندرية بالتنسيق مع جميع الاجهزة التنفيذية حملات مكبرة لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية على مستوى الأحياء والتي أسفرت عن إغلاق عدد ٣ سناتر وعدد ٧ محلات مخالفة، وغلق ٢ مقهى والتحفظ على عدد ٥٧٤ حالة إشغال من المقاهي. بالإضافة إلى تحرير ٧٧٦ محضر متنوع ما بين بيئة وصحة وطب بيطري وقوى عاملة وتموين وتفتيش صيدلي وإشغال طريق ورخص محلات، وبلغت قيمة الغرامات المحصلة من المحال والأفراد المخالفة للإجراءات الاحترازية حوالي ٧٥ ألف جنيها.

وأكد محافظ الإسكندرية أن المحافظة ملتزمة بقرارات رئيس مجلس الوزراء الوقائية للحد من انتشار جائحة كورونا. لافتاً إلى استمرار شن حملات الإجراءات الاحترازية على مستوى الأحياء والتي يتابع تنفيذها نواب المحافظ، واللواء عبدالفتاح تمام السكرتير العام بالمحافظة، واللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد بالمحافظة، ورؤساء الأحياء ومعاوني المحافظ، والجهات المعنية.

ضبط ٥٧٤ حالة إشغال مقاهي وتحرير ٧٧٦ محضر وتحصيل ٧٥ ألف جنيه غرامات واغلاق ٧ محلات (صور)

ضبط ٥٧٤ حالة إشغال مقاهي وتحرير ٧٧٦ محضر وتحصيل ٧٥ ألف جنيه غرامات واغلاق ٧ محلات (صور)

ضبط ٥٧٤ حالة إشغال مقاهي وتحرير ٧٧٦ محضر وتحصيل ٧٥ ألف جنيه غرامات واغلاق ٧ محلات (صور)

ضبط ٥٧٤ حالة إشغال مقاهي وتحرير ٧٧٦ محضر وتحصيل ٧٥ ألف جنيه غرامات واغلاق ٧ محلات (صور)

ضبط ٥٧٤ حالة إشغال مقاهي وتحرير ٧٧٦ محضر وتحصيل ٧٥ ألف جنيه غرامات واغلاق ٧ محلات (صور)

ضبط ٥٧٤ حالة إشغال مقاهي وتحرير ٧٧٦ محضر وتحصيل ٧٥ ألف جنيه غرامات واغلاق ٧ محلات (صور)

ضبط ٥٧٤ حالة إشغال مقاهي وتحرير ٧٧٦ محضر وتحصيل ٧٥ ألف جنيه غرامات واغلاق ٧ محلات (صور)

ضبط ٥٧٤ حالة إشغال مقاهي وتحرير ٧٧٦ محضر وتحصيل ٧٥ ألف جنيه غرامات واغلاق ٧ محلات (صور)