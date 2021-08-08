«بيطري الإسكندرية»: مد حملة تحصين المواشي حتى 11 أغسطس

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الاسكندرية، استمرار العمل بالحملة القومية الثانية لعام 2021 للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية ومرض حمى الوادي المتصدع، لجميع الحيوانات (أبقار- جاموس – اغنام – ماعز) حتى يوم 11/8/2021 بجميع الإدارات البيطرية والتي كانت قد بدأت يوم 26 / 6/ 2021.

وأكد المحافظ انه خلال الفترة من بداية الحملة القومية الثانية ضد مرض الحمى القلاعية ومرض حمى الوادي المتصدع، لجميع الحيوانات تم تحصين 131 ألف رأس ماشية، من إجمالي الزمام 145 ألف رأس ماشية، بنسبة 90 % وقد تم مد فترة الحملة إلى يوم 11 أغسطس الجاري لاستكمال تحصين جميع الزمام والوصول بنسبة 100% من تحصين الثروة الحيوانية بالمحافظة.

واوضح اللواء يوسف شباط مدير مديرية الطب البيطري بالمحافظة، انه يقع في زمام المحافظة نحو 145 ألف رأس حيوان من المقرر تحصينها ضد مرض الحمي القلاعية حيث يعد هذا المرض أحد الأمراض الفيروسية التي تصيب (الأبقار والجاموس والأغنام والماعز) ويؤدي إلى وفاة الحيوان وخاصة العجول الصغيرة حيث تصل نسبة الوفيات فيها إلى 50%، أما في الحيوانات الكبيرة فالمرض غير قاتل ونسبة الوفاة تصل إلى 5% مشيرا إلى انه من الآثار السيئة لهذا المرضى على الحيوان: الإجهاض، والعقم وضعف في المواليد ونقص إنتاج اللبن لفترة كبيرة تصل إلى ستة أشهر أو أكثر ؛مما يتبعه من خطورة اقتصادية لفقدان اللحوم واللبن .

واشار «شباط» إلى ان إجمالي الحيوانات التي تم تحصينها في إدارة ابيس البيطرية 18314 حيوان، أما عدد الحيوانات التي تم تحصينها في إدارة العامرية البيطرية بلغ 41547 حيوان، وفي ادارة برج العرب البيطرية بلغ عدد الحيوانات التي تم تحصينها 43922 حيوان، وفي إدارة المعمورة البيطرية بلغ عدد الحيوانات 12814 حيوان، كما ان عدد الحيوانات في إدارة خورشيد البيطرية بلغ 8207 حيوان، كما ان عدد الحيوانات المحصنة في إدارة وسط البيطرية بلغ 6196 حيوان.

وناشد مديرية الطب البيطري، المربيين وأصحاب التجمعات الحيوانية ومربي الأغنام بتقديم مواشيهم للجان التحصين المنتشرة على مستوى المحافظة حيث يتم التحصين بالتنقل من بيت إلى بيت طبقا لخطة تحصينات تم وضعها ونشرها على جميع الوحدات البيطرية والجمعيات الزراعية حماية للثروة الحيوانية وحماية للصحة العامة.

"بيطرى الاسكندرية": تحصين 131 ألف رأس ماشية ضد "القلاعية" والوادى المتصدع .. ومد الحملة القومية لـ11 أغسطس (صور)

"بيطرى الاسكندرية": تحصين 131 ألف رأس ماشية ضد "القلاعية" والوادى المتصدع .. ومد الحملة القومية لـ11 أغسطس (صور)