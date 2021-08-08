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وزير الخارجية يستعرض مع نظيره العراقي سبل دعم العلاقات الثنائية

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تطرق الجانبان إلى تعزيز التنسيق الثنائي المشترك

وزير الخارجية يستعرض مع نظيره العراقي سبل دعم العلاقات الثنائية

استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، بمكتبه في مقر الوزارة بالرياض اليوم، وزير خارجية جمهورية العراق الدكتور فؤاد محمد حسين.

وجرى خلال الاستقبال استعراض أوجه العلاقات العراقية، وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، كما تطرق الجانبان إلى تعزيز التنسيق الثنائي المشترك وكل ما من شأنه أن يُسهم في استقرار المنطقة وحفظ الأمن والسلم الدوليين، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال العديد من القضايا الإقليمية والدولية.

حضر الاستقبال وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير عيد بن محمد الثقفي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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