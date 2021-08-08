انطلاق مهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثالثة بالطائف

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انطلقت، اليوم الأحد، منافسات المرحلة التمهيدية لمهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثالثة، والذي يقام على ميدان محافظة الطائف لسباقات الهجن.

وخصّصت منافسات اليوم للفترة الصباحية لسنّ المفاريد "بكار– قعدان" عام مسافة 2 كلم؛ حيث شهدت تنافس عدد كبير من الهجن، للظفر بنوماس الأشواط التمهيدية في يومها الأول بعدد 18 شوطًا، وبرز القعود "محافظ" لمالكه صالح دلبج صالح المري، بعدما أنهى الشوط الثامن بزمن 2.58 دقيقة، كأفضل توقيت في الفترة الصباحية.

وجاءت نتائج المركز الأول على التوالي في أشواط الفترة الصباحية لليوم الأول للمهرجان، على النحو التالي: "سمو" لمحمد سعيد المري، "الهارب" لعلوش راجس الدوسري، "صدمة" لعلوش راجس الدوسري، "خطير" لمانع فرج مانع، "يقين" لسليمان سلامة الجهني، "الكنق" لمانع فرج آل رزق، "مرضية" لسالم محمد سالم، "محافظ" لصالح دلبج المري، "العنود" لعلي راشد المري، "المتحد" لفهد مبخوت الدوسري، "تكريم" لسعد خالد العتيبي، "البحر" لعبدالعزيز جفران المري، "وجد" لسعيد صالح اليامي، "سلطان" لعلي بخيت المري، "الشاهينة" لصالح ضيف الله البريكي، "مزيون" لراشد طالب المري، "هقوة" لعلي سالم المري، و"عالي" لبخيت محمد بخيت المري.

فيما خصص للفترة المسائية 16 شوطًا لمسافة 2 كلم مفاريد، بكار، قعدان "أمجاد" لسفر سالم العتيبي، أفضل توقيت 2,53,764 دقيقة، "سياف" لعبدالله دخيل الله الجهني، "سيوف" لمساعد عمر التركي، "عكاش" لعبدالله دخيل الله الجهني، "الأندلس" لسليمان سلامة الجهني، "مكرم" لفرج محمد آل رزق، "هيهات" لسالم محمد الحنزاب، "سهم" لمحمد مسفر المري، "الشاهينية" لعبدالعزيز معلا السهلي، "بوشر" لحمد محمد الوهيبي، "أعلام" لفهد مبخوت الدوسري، "واعر" لحمد محمد الوهيبي، "درّه" لشجاع سويد الدوسري، "المتحد" لعبدالله حمد المخلفي، "جلد" لسلطان سلمان المغيري، و"ثابت" لفيصل فهد الهاجري.