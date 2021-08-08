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الآن.. أمطار خفيفة على الحوية بالطائف و"المدني" يحذر

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شملت بعض الأحياء السكنية وطريق الرياض السريع

الآن.. أمطار خفيفة على الحوية بالطائف و

تشهد الحوية شمال محافظة الطائف، بعد عصر اليوم، هطول أمطار خفيفة، شملت بعض الأحياء السكنية وطريق الرياض السريع.

وجذبت الأمطار الكثير للتنزه والاستمتاع بالأمطار والأجواء الباردة التي تشهدها محافظة الطائف خلال هذه الأيام.

ودعت مديرية الدفاع المدني بالطائف المواطنين والمسافرين إلى أخذ الحيطة والحذر، وتجنب السرعة على امتداد الطريق، والابتعاد عن مجاري الأودية والشعاب، وشددت على ضرورة اتباع إرشادات السلامة أثناء هطول الأمطار.

الآن.. أمطار خفيفة على الحوية بالطائف و

الآن.. أمطار خفيفة على الحوية بالطائف و

الآن.. أمطار خفيفة على الحوية بالطائف و

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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