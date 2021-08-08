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بيع أغلي صقر سعودي بـ 270 ألف ريال.. وصاحبه: سأسميه «رغوان»

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بيع أغلي صقر سعودي بـ 270 ألف ريال.. وصاحبه: سأسميه «رغوان» بيع أغلي صقر سعودي بـ 270 ألف ريال.. وصاحبه: سأسميه «رغوان»

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في صفقة وصفت بالقياسية، تم بيع أحد الصقور بمبلغ 270 آلاف ريال سعودي بما يعادل 72 ألف دولار.

وفي المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور، الذي ينظمه نادي الصقور السعودي في مقره بملهم شمال مدينة الرياض، تم بيع أغلى صقر إنتاج سعودي (حيث يعدّ الأغلى على مستوى مزارع الشرق الأوسط.

وكان الصقر القادم من مزرعة العرادي للصقور قد شهد منافسة قوية للظفر به، ويبلغ طوله 17 إنشًا ونصف إنش، وعرضه 17 إنشًا إلا ربع، ووزنه 1105 جرامات، وفقا لوكالة الأنباء السعودية.

وأُرسي المزاد على الصقار السعودي متعب منير العيافي بمبلغ 270 ألف ريال، كاشفًا أنه سيسميه «رغوان»، ويستهدف من خلاله خوض شوط مسابقة المزاين المخصص لصقور الإنتاج المحلي، والذي يمنح صاحب أجمل صقر جائزة قدرها 300 ألف ريال، والمركز الثاني 200 ألف ريال، والثالث 100 ألف ريال.

وأوضح العيافي أنه اكتسب هواية الصقارة من عائلته التي توارثتها أبًا عن جد، كاشفًا أنه حصد بطولات في مسابقات جمال الخيل، ويسعى للمنافسة على بطولات مزاين الصقور، في الحدث الأضخم من نوعه، مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور، الذي دخل موسوعة جينيس العالمية للأرقام القياسية مرتين متتاليتين، وتنطلق نسخته الرابعة في 28 نوفمبر ويستمر حتى 16 ديسمبر المقبل.

المصرى اليوم

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