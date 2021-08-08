أخبار عاجلة

مهرجان الجونة السينمائي يدعم فيلم «لاب فلسطين» ضمن برنامج «طائر الشمس» -
تشاووش أوغلو يصل الأردن في زيارة رسمية -
متى علمت أمريكا بنية الرئيس الأفغاني الفرار من البلاد؟ -
إنفوجراف.. آلية الاستفادة من خدمة "لقاح كورونا" بالمنزل للفئة من 70 سنة فأكثر -
أمريكا ربما تمدّد الانسحاب من أفغانستان إلى سبتمبر -
"مركز الدين" يعلن إغلاق طرح أغسطس ٢٠٢١م من برنامج صكوك المملكة المحلية -
في أول مؤتمر صحفي للناطق باسم طالبان: صدور عفو شامل عن كل من وقف ضد الحركة وانتهاء العداوة -
9 آلاف طالب وطالبة ينهون اختبار تحديد مستوى اللغة الإنجليزية عن بعد في "جامعة سعود" -
سارة الطباخ تحرر محضرا ضد الشرنوبي في مكتبة الإسكندرية ويقاضي مجدي الهواري -
إعلامية رياضية تضع حلا للقرود في حدائق الأهرام.. ما علاقة أحمد السقا؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. المصرى اليوم

رئيس «الأسقفية» يستقبل السفير الهولندي ويطلعه على مشروعات الحوار الديني بالكنيسة

Print
رئيس «الأسقفية» يستقبل السفير الهولندي ويطلعه على مشروعات الحوار الديني بالكنيسة رئيس «الأسقفية» يستقبل السفير الهولندي ويطلعه على مشروعات الحوار الديني بالكنيسة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، اليوم الأحد هان موريتس السفير الهولندي لدى القاهرة، حيث قدم السفير التهنئة للمطران بمناسبة تنصيبه رئيسا للأساقفة.

وقال رئيس الأساقفة إن الكنيسة مهتمة بمشروعات الحوار الديني وإرساء قيم العيش المشترك بين جميع أطياف الشعب المصري لاسيما الشباب وهي الجهود التي بدأتها الكنيسة منذ سنوات من خلال مشروع «معًا من أجل » لتدريب الشيوخ والقساوسة ومعا من أجل تنمية مصر الذى يبدي اهتماما كبيرا بالشباب من المسلمين والمسيحيين

ووجه رئيس الأساقفة الدعوة للسفير الهولندي لحضور حفل ختام مشروع معًا من أجل تنمية مصر يوم السادس والعشرين من أغسطس الجاري لافتًا إلى أن المشروع أسهم في خلق حالة من التعايش والمحبة بين المشاركين فى المجتمعات المختلفة.

فيما أبدى السفير الهولندي رغبته في حضور حفل ختام المشروع الذى امتدت أنشطته في عدة محافظات هي القاهرة والجيزة والإسكندرية والمنيا والسويس ومدينتي السادات ومنوف بمحافظة المنوفية مشيرًا إلى إن السفارة مهتمة بالتعرف على نتائج المشروع.

الجدير بالذكر أن مشروع معًا من أجل تنمية مصر يهدف إلى إقامة علاقات وصداقات قوية وحقيقية بين الشباب، وتنمية قدراتهم ورفع الوعى الثقافى والحضارى لديهم، بالإضافة إلى اشتراك المتدربين معا فى تنفيذ مبادرات عملية تعود بالنفع على مجتمعاتهم المحلية ، بهدف الوصول إلى درجة من التكامل وجودة العمل عن طريق التواصل مع الهيئات الحكومية ومنظمات المجتمع المدنى التى تعمل فى ذات الاتجاه الذى ترتبط به مبادرتهم.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أشرف صبحي : تقدم مصر ١٣ مرتبة في المؤشر العالمي لتنمية الشباب انجازاً جديداً

أشرف صبحي : تقدم مصر ١٣ مرتبة في المؤشر العالمي لتنمية الشباب انجازاً جديداً

حماس تحتفي بسيطرة طالبان على أفغانستان.. و«فتح» لـ«المصري اليوم»: عبث

حماس تحتفي بسيطرة طالبان على أفغانستان.. و«فتح» لـ«المصري اليوم»: عبث

بنك الإسكندرية يوقع بروتوكولًا مع «تنمية الريف المصري»

بنك الإسكندرية يوقع بروتوكولًا مع «تنمية الريف المصري»

روسيا ترفع رحلاتها للمنتجعات المصرية ثلاثة أضعاف اعتبارًا من 27 أغسطس

روسيا ترفع رحلاتها للمنتجعات المصرية ثلاثة أضعاف اعتبارًا من 27 أغسطس