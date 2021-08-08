أخبار عاجلة

متى علمت أمريكا بنية الرئيس الأفغاني الفرار من البلاد؟ -
إنفوجراف.. آلية الاستفادة من خدمة "لقاح كورونا" بالمنزل للفئة من 70 سنة فأكثر -
أمريكا ربما تمدّد الانسحاب من أفغانستان إلى سبتمبر -
"مركز الدين" يعلن إغلاق طرح أغسطس ٢٠٢١م من برنامج صكوك المملكة المحلية -
في أول مؤتمر صحفي للناطق باسم طالبان: صدور عفو شامل عن كل من وقف ضد الحركة وانتهاء العداوة -
9 آلاف طالب وطالبة ينهون اختبار تحديد مستوى اللغة الإنجليزية عن بعد في "جامعة سعود" -
سارة الطباخ تحرر محضرا ضد الشرنوبي في مكتبة الإسكندرية ويقاضي مجدي الهواري -
إعلامية رياضية تضع حلا للقرود في حدائق الأهرام.. ما علاقة أحمد السقا؟ -
بث مباشر .. قرعة كأس أمم أفريقيا 2021 -
أشرف صبحي : تقدم مصر ١٣ مرتبة في المؤشر العالمي لتنمية الشباب انجازاً جديداً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. غير مصنف
  3. المصرى اليوم

محمد حسان: أصول تنظيم «داعش» الإرهابي امتداد لفكر الخوارج

Print
محمد حسان: أصول تنظيم «داعش» الإرهابي امتداد لفكر الخوارج محمد حسان: أصول تنظيم «داعش» الإرهابي امتداد لفكر الخوارج

اشترك لتصلك أهم الأخبار

استكملت محكمة الدائرة الخامسة إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، الأحد، الاستماع إلى شهادة الشيخ محمد حسان بقضية «داعش إمبابة».

وقال حسان إنه يعرف أن تنظيم «داعش» الإرهابي منبثق من تنظيم القاعدة في العراق والذي أسسه أبومصعب الزرقاوي وانفصل في 2014 حين سمى التنظيم أبوبكر البغدادي خليفة للمسلمين.

ووصف قائد تنظيم القاعدة في العراق التنظيم بأنه وحشى سيئ السمعة، لارتكابه أبشع الجرائم وحرق الأحياء وقتلهم بطريقة وحشية، مضيفا أن أصول التنظيم امتداد لفكر الخوارج.

وقال القاضي، في بداية الجلسة، إن الطب الشرعى الذي انتدبته المحكمة الجلسة السابقة انتقل إلى عنوان الشاهد محمد حسان يوم 17 يونيو الماضى وتقابل مع حارس العقار، وأفاد له بأن حسان له شقة في الدور الأول علوي وبالصعود للشقة والطرق على الباب لم يفتح أحد، وتبين لهم أنه غير متواجد، كما تم الانتقال إلى العنوان الكائن بمدينة 6 أكتوبر لشقة نجله خالد وتبين عدم وجود الشاهد في ذات العنوان، كما تم الانتقال إلى عنوان ثالث وأقر شقيق الشاهد بأنه غير متواجد أيضا، وأفاد بأنه سيحضر الجلسة المحددة للإدلاء بشهادته.

وأثبتت المحكمة حضور الشاهد وأمر القاضي حرس القاعة بإحضار كرسى لجلوس «حسان» خلال الإدلاء بشهادته لظروفه الصحية، إضافة إلى إحضار زجاجة مياه، وقال له المستشار محمد السعيد الشربيني: «إنك حضرت اليوم بناء على طلب دفاع المتهمين للاستماع لشهادتك».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مهرجان الجونة السينمائي يدعم فيلم «لاب فلسطين» ضمن برنامج «طائر الشمس»

مهرجان الجونة السينمائي يدعم فيلم «لاب فلسطين» ضمن برنامج «طائر الشمس»

سرقوا 2 مليون جنيه.. ضبط مرتكبي واقعة سرقة شقة سكنية بالقاهرة

سرقوا 2 مليون جنيه.. ضبط مرتكبي واقعة سرقة شقة سكنية بالقاهرة

سارة الطباخ تحرر محضرا ضد الشرنوبي في مكتبة الإسكندرية ويقاضي مجدي الهواري

سارة الطباخ تحرر محضرا ضد الشرنوبي في مكتبة الإسكندرية ويقاضي مجدي الهواري

إعلامية رياضية تضع حلا للقرود في حدائق الأهرام.. ما علاقة أحمد السقا؟

إعلامية رياضية تضع حلا للقرود في حدائق الأهرام.. ما علاقة أحمد السقا؟