محمد حسان: أصول تنظيم «داعش» الإرهابي امتداد لفكر الخوارج

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استكملت محكمة الدائرة الخامسة إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، الأحد، الاستماع إلى شهادة الشيخ محمد حسان بقضية «داعش إمبابة».

وقال حسان إنه يعرف أن تنظيم «داعش» الإرهابي منبثق من تنظيم القاعدة في العراق والذي أسسه أبومصعب الزرقاوي وانفصل في 2014 حين سمى التنظيم أبوبكر البغدادي خليفة للمسلمين.

ووصف قائد تنظيم القاعدة في العراق التنظيم بأنه وحشى سيئ السمعة، لارتكابه أبشع الجرائم وحرق الأحياء وقتلهم بطريقة وحشية، مضيفا أن أصول التنظيم امتداد لفكر الخوارج.

وقال القاضي، في بداية الجلسة، إن الطب الشرعى الذي انتدبته المحكمة الجلسة السابقة انتقل إلى عنوان الشاهد محمد حسان يوم 17 يونيو الماضى وتقابل مع حارس العقار، وأفاد له بأن حسان له شقة في الدور الأول علوي وبالصعود للشقة والطرق على الباب لم يفتح أحد، وتبين لهم أنه غير متواجد، كما تم الانتقال إلى العنوان الكائن بمدينة 6 أكتوبر لشقة نجله خالد وتبين عدم وجود الشاهد في ذات العنوان، كما تم الانتقال إلى عنوان ثالث وأقر شقيق الشاهد بأنه غير متواجد أيضا، وأفاد بأنه سيحضر الجلسة المحددة للإدلاء بشهادته.

وأثبتت المحكمة حضور الشاهد وأمر القاضي حرس القاعة بإحضار كرسى لجلوس «حسان» خلال الإدلاء بشهادته لظروفه الصحية، إضافة إلى إحضار زجاجة مياه، وقال له المستشار محمد السعيد الشربيني: «إنك حضرت اليوم بناء على طلب دفاع المتهمين للاستماع لشهادتك».