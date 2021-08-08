رامي رضوان ينشر رؤية للراحلين سمير غانم ودلال عبدالعزيز: لا ندري ماذا بينهما وبين الله؟

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نشر الإعلامي رامي رضوان، صورة تلقاها من أحد الأشخاص توضح أنه شاهد رؤية للفنان الراحل سمير غانم وزوجته الراحلة الفنانة دلال عبدالعزيز والتي وافتها المنية أمس عن عمر 61 عاما.

وقال رضوان، عبر صفحته على «فيسبوك»: «رؤية الغريب أصدق.. يشهد الله أنه ليلة وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز رأيت المرحوم سمير غانم في ليلة عرسه ويجلس ويتحدث عن عروسته الجميلة التي أحبها منذ كانت صغيرة وينتظرها في بيت في مكان يسمى دار السلام ونعم الدار».

وأضاف: «هي والله ولا ندري ماذا بينهما وبين الله ولكنها بشرى تثلج الصدور ورأيت من واجبي أن تصل هذه الرؤية إلى أحبائهم، فهي أجمل عزاء أرسله الله لكم، وربنا يرحمهم ويغفر لهم».

وتلقت الفنانتان دنيا وإيمي سمير غانم واجب العزاء في والدتهما الفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز، حيث لم تتوقفا عن البكاء خلال مراسم تشييع جثمان والدتهما ودفنها، وتلقي العزاء فيها من المشاركين في حضور جنازتها ودفنها بمقابر العائلة.

كانت دنيا وإيمي سمير غانم حرصتا على مرافقة جثمان والدتهما ووداعها داخل سيارة نقل الموتى التي حملت جثمان دلال عبدالعزيز من مستشفى زايد التخصصي إلى مسجد المشير طنطاوي حيث أقيمت صلاة الجنازة على الراحلة عقب صلاة الظهر اليوم، ورافقتاها حتى دفنها بمقابر العائلة، بصحبة زوجيهما الإعلامي رامي رضوان والفنان حسن الرداد.

وشارك عدد كبير من زملاء دلال عبدالعزيز في الوسط الفني في حضور جنازتها وتقديم واجب العزاء لأسرتها منهم الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية والفنانين إلهام شاهين ووفاء عامر ونبيلة عبيد وهنا الزاهد ودينا الشربيني ونهال عنبر وسمير صبري ورشوان توفيق وشريف منير ونرمين الفقي ومنير مكرم وميرفت أمين.

ودفنت الفنانة دلال عبدالعزيز قبل قليل في مقابر العائلة بالوفاء والأمل إلى جوار زوجها الراحل الفنان سمير غانم الذي توفي في 20 مايو الماضي عن 84 عاما بمضاعفات فيروس كورونا، وبعده بـ75 يومًا تُوفيت الفنانة دلال عبدالعزيز إثر تليف في الرئة، حيث وضعت على جهاز التنفس الاصطناعي طوال الأشهر الثلاثة الماضية، ومنذ نقلها للمستشفى في 30 إبريل الماضي.

يذكر أن الفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز تخرجت في كلية الزراعة جامعة الزقازيق، جاءت إلى القاهرة، واكتشفها نور الدمرداش ثم عملت مع ثلاثي أضواء المسرح في بداية تعارفها بالجمهور، حصلت على بكالوريوس من كلية الإعلام جامعة القاهرة وليسانس الآداب قسم اللغة الإنجليزية من كلية الآداب جامعة القاهرة بالإضافة إلى دبلومة في العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، قدمت الكثير من الأعمال الناجحة في المسرح والسينما والتليفزيون.