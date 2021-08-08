رئيس مدينة بيلا يتابع الحالة العامة للنظافة والاشغالات بقرية أبوبدوي

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تفقد جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، وأيمن غالي، نائب المدينة لشئون القري، اليوم الأحد، قرية أبوبدوي، لمتابعة الحالة العامة للنظافة والاشغالات وانتظام المرافق والخدمات العامة بالقرية، رافقها خلالها عاطف عبدالعظيم، رئيس القرية.

شملت الجولة تفقد عدد من شوارع القرية، لمتابعة أعمال النظافة الدورية ومستوي الخدمات والمرافق، مشددًا على ضرورة الارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين سواء قي المدينة أو قري المركز وتوفير سبل الراحة لهم.

وعلي الجانب الآخر، تلقي رئيس مدينة بيلا، تقريرا من نواب رئيس المدينة يتضمن جهود حملات النظافة والإنارة العامة وكافة الخدمات والموافق على مستوي المركز والمدينة.

وأكد محمد أمير ضبعون، نائب رئيس المدينة لشئون الإشغالات والإزالات، أنه تم تنفيد حملة النظافة الدورية خلال الفترة الصباحية التي تضمنت رفع تراكمات ومخلفات القمامة من شوارع المدينة، وتفريغ حاويات القمامة باستخدام سيارات الحملة المكيانيكية ونقلها إلى المقلب العمومي بالمدينة، مع استمرار أعمال الحملة خلال الفترة المسائية، بالإضافة إلى متابعة تسوية وتمهيد شارع عبدالمنعم رياض، فضلا عن ترقيع بعض المطبات بشارع النيل بالمدينة.

وأضاف «ضبعون» أن وحدة مكافحة نواقل الأمراض والملاريا بالإدارة الصحية ببيلا، واصلت حملاتها لرش وتطهير وتعقيم شوارع المدينة، بجانب أعمال التطهير بسيارات رش المبيدات عددا من المناطق لمكافحة انتشار الحشرات، من أجل توفير مناخ وبيئة صحية جيدة للأهالي، مشيرًا إلى قيام قسم الكهرباء بالمدينة بالمرور على عدد من شوارع المدينة، لرصد أي أعمدة إنارة غير مضيئة لإصلاحها.

وأوضح أحمد عبدالواحد، نائب شؤون المدينة لشئون القري، أن رؤساء قري الجرايدة والحوة والشطوط، قاموا بالإشراف والمتابعة الميدانية لأعمال النظافة الدورية بالقري وتوابعهم، بجانب صيانة أعمدة الإنارة العامة بشوارع القري الثلاثة، بجانب المرور على عدد المنشآت الحكومية بقراهم لمتابعة سير العمل ومستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار أيمن غالي، نائب رئيس المدينة لشئون القري، إلى أنه جري تنفيذ حملات نظافة وإجراء صيانة لأعمدة الإنارة بقري أبوبدوي وإبشان والناصرية، ورفع مخلفات القمامة إلى المقالب الوسيطة بالقري الثلاثة وبعض التتابع، بجانب متابعة شكاوى المواطنين بقرية الناصرية والعمل على حلها ميدانيًا.