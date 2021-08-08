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محافظ قنا يقرر زيادة الحد الأقصى لعدد تلاميذ رياض الأطفال

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محافظ قنا يقرر زيادة الحد الأقصى لعدد تلاميذ رياض الأطفال محافظ قنا يقرر زيادة الحد الأقصى لعدد تلاميذ رياض الأطفال

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قرر اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، رفع كثافة فصول المستوى الأول بمرحلة رياض الأطفال بنسبة 10%، للمدارس الرسمية، والرسمية للغات، والرسمية المتميزة للغات، والمدارس الخاصة على أن تقبل من قوائم الانتظار طبقا لقواعد القبول المنظمة، وبما لا يخالف نص القانون في المادة السابعة رقم 139لسنة 1981م.

وأوضح «الداودي»، أن القرار جاء نظرا للإقبال الشديد من أولياء الأمور، وكثرة الطلبات المقدمة بقوائم الانتظار في الفئة العمرية من 4 إلى 6 سنوات، وإيمانا من سيادته بدور رياض الأطفال الذي يُعد أولى خطوات تعليم الطفل لتطوير مهاراته وتكوين شخصيته وتنمية قدرته في التعبير عن نفسه.

ووجه بضرورة الاهتمام بالقائمين على التعليم في مرحلة رياض الأطفال بتنمية مهاراتهم من خلال عقد دورات تدريبية تساعدهم في القيام بدورهم على أكمل وجه، بالإضافة إلى تفعيل دور أولياء الأمور وحثهم على تنشئة الأطفال بطريقة سليمة .

من جانبه، أشار الدكتور صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، أن مرحلة رياض الأطفال تهدف إلى تأهيل الطفل للالتحاق بالمرحلة الابتدائية، حتى لا يشعر بالانتقال المفاجئ من البيت إلى المدرسة، حيث تترك له الحرية التامة في ممارسة نشاطاته واكتشاف قدراته وميوله، وبذلك فهي تسعى إلى مساعدة الطفل في اكتساب مهارات وخبرات جديدة.

المصرى اليوم

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