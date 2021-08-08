مدرب الإسماعيلي: الأهلي «كتاب مفتوح»..ونسعى لاستغلال نقاط ضعفه

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أكد حمد إبراهيم، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، على صعوبة مواجهة فريقه أمام الأهلي.

ويلتقي الإسماعيلي مع الأهلي، الأربعاء المقبل، على استاد الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال حمد إبراهيم، في تصريحات صحفية :”الأهلي يلعب على بطولة الدوري وهناك تنافس قوى مع الزمالك وهذا يضعهم تحت ضغط أكبر»، مضيفًا:«نتطلع لاستغلال ذلك من أجل تحقيق نتيجة إيجابية تسهم في إسعاد جماهيرنا».

وأضاف :«فى تلك المباريات الكبيرة، اللاعبون يكونوا في أفضل حالاتهم، سعيا لتقديم المتعة والإثارة لذلك ارى أن المباراة ستكون تنافسية وغاية في الصعوبة على الجانبين».

وتابع : «بالتأكيد وبدون أدى شك لا نلعب إلا على الثلاث نقاط، تعادلنا في الجولة الماضية أمام بيراميدز الذي يضم أفضل لاعبين في الدورى وبعشرة لاعبين ،وأرى أن ذلك إيجابى وساهم في رفع الحالة المعنوية للاعبين».

وأكمل :«الأهلى بالنسبة لنا كتاب مفتوح ،سنركز على إغلاق مفاتيح اللعب لديه واستغلال نقاط ضعفه».