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«كل الأطراف أنت كاشفهم وشايف كدبهم و نفاقهم»..رسالة غامضة من محمود علاء

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«كل الأطراف أنت كاشفهم وشايف كدبهم و نفاقهم»..رسالة غامضة من محمود علاء «كل الأطراف أنت كاشفهم وشايف كدبهم و نفاقهم»..رسالة غامضة من محمود علاء

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وجه محمود علاء، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ، رسالة غامضة، عبر موقع التواصل الإجتماعي «انستجرام».

محمود علاء، لا يشارك بشكل أساسي مع الزمالك، في المباريات الماضية، في ظل اعتماد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأبيض، على خدمات الثنائي محمود الونش، ومحمد عبدالغني.

وكتب محمود علاء عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي «انستجرام»: «من أهم علامات الراحة، إنك تبقى في وسط حروب ومعارك، وصراعات وكل الأطراف أنت كاشفهم، وشايف كدبهم ونفاقهم».

وأضاف :«تعمل نفسك مش فاهم ولا شايف حاجة ومطنش بمزاجك، ولـمزاجك، ومستمتع وبتبتسم..مريح دماغك ومش شاغل نفسك بأي حد ياخد فكرة عنك إنك زكي أو حتى غبي».

وتابع: «كفاية إن إنت عارف نفسك كويس، وإنك وصلت للحالة دي بمزاجك، بعيد عن الدوشة ووجع الدماغ..و أجعل لي من لدنك سلطاناً نصيراً».

المصرى اليوم

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