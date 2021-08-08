قيس سعيد : تونس ستستعيد مكانتها ولن تكون لقمة سائغة

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أكد رئيس تونس، قيس سعيد، أن تونس ستستعيد مكانتها، ولن تكون لقمة سائغة، وستتخلص من كل الأدران، وسيبقى الشعب التونسي مرفوع الرأس أينما حل لا يقبل غير العز بديلًا.

وزار رئيس تونس، بعد ظهر اليوم الأحد، مركز التلقيح بمعهد فرحات حشاد برادس.

وقام رئيس الدولة بجولة بالمركز، واطّلع على سير العمل فيه والإجراءات المتخذة لتهيئة أفضل الظروف ضمانًا لحسن سير عمليات التلقيح.

وتوجه رئيس الجمهورية بجزيل الشكر إلى القوات المسلحة العسكرية والأمنية وجميع المتدخلين في أيام التلقيح المكثف، وثمّن حسهم الوطني العالي وشعورهم الكبير بالمسؤولية ووقوفهم الثابت على جبهة واحدة وإسهامهم في صنع تاريخ جديد لتونس بفضل عزيمتهم الصادقة وإرادتهم القوية.