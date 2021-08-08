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قررت وزارة التعليم السعودية استثناء طلاب مرحلتين تعليميتين من الحضور إلى المدارس واقتصار تلقيهم الدروس عن بعد من خلال منصة مدرستي وذلك خلال الموسم الدراسي الجديد المقرر انطلاقه أواخر الشهر الجاري.

جاء ذلك في تصريحات أدلت بها المتحدثة باسم وزارة التعليم ابتسام الشهري، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأحد.

وقالت الشهري إنه تقرر أن تقتصر دراسة طلاب المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال عن بعد من خلال منصة مدرستي، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وأوضحت: «يبدأ طلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية عامهم الدراسي حضوريا بعد الحصول على جرعتين من لقاح كورونا، بينما يبدأ طلبة المرحلة الابتدائية عامهم الدراسي عن بعد من خلال (مدرستي)، وطلبة رياض الأطفال من خلال منصة (روضتي)، وذلك حتى الوصول للحصانة المجتمعية المطلوبة (70%)».

وقالت المتحدثة إن عدد طلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية يبلغ 3.1 مليون طالب وطالبة، بلغت نسبة المحصنين منهم حتى اليوم 70%.