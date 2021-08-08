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رفع 2531 طن قمامة بمدن كفر الشيخ

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رفع 2531 طن قمامة بمدن كفر الشيخ رفع 2531 طن قمامة بمدن كفر الشيخ

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أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على استمرار وتكثيف حملات النظافة ورفع وإزالة المخلفات والقمامة من الشوارع والميادين العامة بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة بصفة دورية ويومية.

وقال محافظ كفر الشيخ، إن جملة المخلفات التي تم رفعها، 2531 طنا بـ 14 مركز ومدينة، منهم بـ «كفرالشيخ 400 طن، وببرج البرلس 35 طنا، وبسيدي سالم 135 طنا، وبسيدي غازي 30 طنا، وببلطيم 100 طن، وبالرياض 75 طنا، وبالحامول 150 طنا، وبمصيف بلطيم 40 طنا، وبقلين 115 طنا، وببيلا 160 طنا، وبدسوق 420 طنا، وبفوه 220 طنا، وبمطوبس 180 طنا، وبمسير 21 طنا»، والتدخل السريع 450 طنا بإجمالي 2531 طن مخلفات، وذلك ضمن خطة المحافظة لتفعيل منظومة النظافة ورفع المخلفات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة نظيفة لهم.

وأكد محافظ كفرالشيخ أنه وجه الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بتفعيل دوريات لمشرفي النظافة بمراكز ومدن المحافظة، لمنع إلقاء المخلفات وتحرير محاضر فورية للمخالفين، وتنظيم حملات النظافة، بالإضافة إلى تهذيب الأشجار بشكل جمالي، واجراء عمليات الصيانة لأعمدة الانارة بصفة دورية، ومتابعة الحالة العامة بالشوارع، وتوزيع صناديق القمامة على أماكن الحدائق والميادين المختلفة، وأمام المدارس والمنشآت الحكومية مع نشر فرق النظافة بالشوارع والميادين بصفة مستمرة، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية بالمحافظة.

المصرى اليوم

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