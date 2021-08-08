محافظ الوادي الجديد ورئيس الأكاديمية العربية للعلوم يتفقدان منشآت الجامعة

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تفقد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، واللواء إسماعيل عبدالغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والدكتور عبدالعزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد، منشآت الجامعة الجاري تنفيذها شمال مدينة الخارجة.

وزار الوفد مبنى كلية الطب البشري، وتفقدوا أعمال الإنشاءات الجارية وقاعات التدريس والمعامل والمكتبات التي تم تجهيزها بأحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة لخدمة العملية التعليمية بالكلية، وأشادوا بهذا الصرح التعليمي الذي يقام على أرض المحافظة لخدمة المنظومتين التعليمية والصحية.