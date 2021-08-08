محافظ الوادي الجديد ورئيس الأكاديمية العربية للعلوم يتفقدان مشروع مجمع المصالح

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تفقد اللواء محمد الزملوط،ـ محافظ الوادي الجديد، واللواء إسماعيل عبدالغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، الأحد، مشروع مجمع المصالح الحكومية المميكن الجاري إنشاؤه شمال مدينة الخارجة.

وحيث تم تقديم شرح تفصيلي لمراحل المشروع ومكوناته ونسب التنفيذ بالمباني المختلفة البالغ عددها 15 مبنى تابعا للمديريات والهيئات الحكومية المختلفة والأنشطة التجارية ومبني للتعامل مع الجمهور والتي تقام على مساحة 38 فدانا- كمرحلة أولى- بالإضافة إلى شبكات طرق ومرافق ومحطات معالجة مياه الشرب والصرف الصحى بتكلفة تقدر بـ400 مليون جنيه.

على جانب آخر، أعلن محافظ الوادي الجديد بدء نقل المصالح والهيئات والدواوين الحكومية والخدمية لمجمع المصالح الحكومية المميكن شمال مدينة الخارجة في العام المقبل اعتبارًا من يونيو 2022، من خلال خطة تم إعدادها لضمان التنفيذ في أسرع وقت بمجرد الانتهاء من الأعمال الإنشائية والتشطيبات النهائية.

وأكد الزملوط أن المحافظة تعاقدت مع شركة متخصصة لمشروع الأرشفة الإلكترونية تتولى أعمال التحول الرقمي وتحديث منظومة العمل بالديوان والمصالح الحكومية لنقل جميع الهيئات والدواوين الحكومية لمجمع المصالح المميكن.

كما وجه الزملوط، مديرة هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة، بدراسة تنفيذ قاعة مكيفة ومجهزة على أعلى مستوى في المقر المخصص لمديرية التربية والتعليم بمجمع المصالح لكون قاعة كونترول وتصحيح للامتحانات المختلفة.

كما أعلن المحافظ عن إنشاء طريق يربط بين مجمع المصالح الحكومية المميكن الجاري إنشاؤه ووسط المدينة، وصولاً لمنطقة الشيخ صبيح بالخارجة، ووجه بالبدء في إنشاء الطريق بطول 1500 متر لربط موقع المشروع بوسط المدينة وفتح آفاق تنموية جديدة بالمنطقة، مشيرا إلى أنه سيتم توفير كل الخدمات اللازمة لهذا الطريق.