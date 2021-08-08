نقيب الفلاحين: «تحريك سعر الخبز دواء مر علينا أن نتجرعه للشفاء من أمراض مزمنة»

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قال حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، إن أصوات أعداء الدولة المصرية ومناهضي التنمية الحقيقية ارتفعت لإثارة البلبلة وإشاعة الفتنة، وخلط الأمور بما يخص تحريك سعر رغيف الخبز، مؤكدا ضرورة توضيح أسباب المطالبة بإعادة هيكلة منظومة الدعم، وتغيير الصورة الحالية له.

وأضاف أبوصدام، في بيان صحفي، الأحد، أن «تحريك سعر رغيف الخبز بمثابة دواء مر علينا أن نتجرعه من أجل الشفاء من أمراض مزمنة أصابت الجسد المصري على مدى عقود، والأسباب التي أدت إلى المطالبة بتحريك سعر رغيف الخبز كثيرة، وليس من بينها أبدا زيادة الفقر أو تجويع المصريين كما يدعي حاملو رايات الفتنة باسم الدفاع عن الغلابة».

وتابع: «لابد أن يتسم الحوار المجتمعي بأدب الحوار وتغليب المصلحة العامة على المصالح الفردية والواقعية في عرض الموضوع».