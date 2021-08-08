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شركة روشن راعٍ لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

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لمسابقة الموسم الرياضي 2021-2022

شركة روشن راعٍ لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

أبرمت شركة روشن المطور العقاري الوطني للمناطق السكنية وإحدى الشركات المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، عقد اتفاقية ترعى بموجبه دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد اتفاقها مع رابطة الدوري على رعاية المسابقة للموسم الرياضي 2021-2022.
ووقع اتفاقية الرعاية صباح بركات الرئيس التنفيذي للعمليات في مجموعة روشن، وعبدالعزيز العفالق رئيس مجلس إدارة رابطة الدوري السعودي للمحترفين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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