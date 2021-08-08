530 طالبا بكفرالشيخ أدوا الاختبارات للالتحاق بمدرسة الضبعه النووية

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أدى 530 طالبا الاختبارات الالكترونية للإلتحاق بمدرسة الضبعة النووية، اليوم الأحد، بالمراكز التكنولوجية بمدن كفر الشيخ ودسوق وبيلا،وسط تطبيق الاجراءات الاحترازية، وتواجد أمني، لمنع تكدس الطلاب وأولياء الأمور.

جاء ذلك بحضور وكيل وزارة التعربية والتعليم، والمدير العام للتعليم العام ،والمهندس محمد السبكي، مدير عام التعليم الفني ووائل الحداد ،مدير مركز التطوير التكنولوجي، والمشرف على الإمتحانات.

أكدت وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أنها تفقدت قاعات الإمتحان الالكتروني، في ظل توفير كل سبل الراحة للطلاب ،وتطبيق الاجراءات الاحترازية، مقدمه الشكر للمشاركين في أعمال التنظيم من العاملين بمراكز التطوير، ورجال الشرطة.

وأضافت وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، شدد على توفير كل سبل الراحة للطلاب، وتطبيق الاجراءات الاحترازيبة من أعمال رش وتطهير، وارتداء كمامات ،وتباعد اجتماعي.

وقالت وكيل تعليم كفر الشيخ، عقب الانتهاء من الامتحانات الخاصة بالالتحاق بمدرسة الضيبعة النووية سيعقد اختبارات الالتحاق بمدرسة المتوفقين للعلوم والتكنولوجيا خلال الأيام المقبلة، مؤكدة أن الاتجاه ليس الالتحاق بالمدارس الثانوية العامة ولكن هناك اتجاه من الطلاب وأولياء أمورهم للإلتحاق بمدارس لها مستقبل كبير سواء مدرسة الضبعة النووية أو مدارس التعليم الفني وغيرهم.

يذكر أن شروط القبول والمستندات المطلوبة بمدرسة الضبعة النووية، أن يحصل المتقدم على الشهادة الإعدادية، ألا تزيد سن المتقدم في أول أكتوبر من العام الدراسي عن 18 عامًا، ألا تزيد نسبة المقبولين من محافظة مطروح عن 40% من إجمالي عدد الطلاب المقبولين، وأن يكون المتقدم حاصلا على 95% على الأقل في مادتي الرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية بالإضافة إلى إجادة استخدام الحاسب الآلي، اجتياز الكشف الطبي واختبار السمات الشخصية الخاص بالتفكير الإبداعي والذكاء بالإضافة إلى المقابلة الشخصية وكشف الهيئة.