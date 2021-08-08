«زي النهاردة».. استقالة الرئيس الأمريكى نيكسون إثر فضيحة ووترجيت في 8 أغسطس 1974

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كان ترتيب الرئيس الأمريكى ريتشارد نيكسون بين الرؤساء الذين تعاقبوا على رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية هو الرئيس السابع والثلاثون للولايات المتحدة الأمريكية، عن الحزب الجمهورى، وقد احتل موقعه الرئاسى في الفترة من 1969 إلى 1974.

وهو مولود في 9 يناير 1913 في كاليفورنيا، وينحدر من عائلة متدينة ذات أصول ألمانية كانت تعرف باسم ميلهاوزن، أما عن محطاته السياسية قبل وصوله للرئاسة فقد كان عضوًا في الحزب الجمهوري وعضوا في الكونجرس من 1947 إلى 1951 وعضوا بمجلس الشيوخ من 1951 إلى 1953 ونائبا للرئيس أيزنهاور من 1953 إلى 1961 كما شارك في أول مناظرة رئاسية تليفزيونية عام 1961 ضد جون كيندى وكان أول رئيس أمريكى يزور الصين وأول رئيس أمريكى يستقيل وأول رئيس يمنح إسرائيل مساعدة مالية ضخمة قدرها 3 مليارات دولار.

وتميزت فترته الرئاسية بحسن أداء في السياسة الخارجية على يد وزير خارجيته هنرى كيسنجر، الذي حقق إنجازات ملفتة على صعيد السياسة الخارجية، سواء من خلال إنهاء التورط الأمريكى في فيتنام، وتطوير العلاقات مع كل من الصين الشعبية والاتحاد السوفيتى وقد شهدت فترة نيكسون، وبجهود كيسنجر الشخصية، التوصل إلى اتفاقيات الفصل بين القوات الإسرائيلية من جهة والسورية والمصرية من جهة أخرى، في أعقاب حرب أكتوبر 1973.

وقد ارتبط اسم نيكسون بما يعرف بمبدأ نيكسون أو مبدأ جوام، ويعتمد أسلوب التركيز في الدبلوماسية الأمريكية في آسيا على الأدوات الاقتصادية كبديل عن الأدوات العسكرية، وجعل الدول الآسيوية أكثراعتماداً على نفسها في حل نزاعاتها، وتقييد التدخل الأمريكى وحصره في ردع التهديدات التي تمارسها إحدى القوى النووية، مع إمكانية ردع التهديدات التقليدية التي تحدث على نطاق ضخم لا قبل لحلفاء أمريكا على مواجهتها، لقد غادر نيكسون البيت الأبيض مستقيلا «زي النهاردة» في 8 أغسطس 1974، قبل ثلاث سنوات من انتهاء فترة رئاسته الثانية، بعد أن أجبر على الاستقالة كنتيجة لثبوت تورطه في فضيحة تجسس عناصر من الحزب الجمهوري على المقر الرئيسى للحزب الديمقراطى في واشنطن، فيما عرف بفضيحة ووترجيت وبعد استقالته عاش نيكسون في كاليفورنيا الـ20 سنة الأخيرة من عمره إلى أن توفى يوم 22 أبريل 1994.