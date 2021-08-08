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قضية "الفتنة" بالأردن.. "عوض الله" و"ابن زيد" يطعنان في الأحكام الصادرة بحقهما

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قضية "الفتنة" بالأردن.. "عوض الله" و"ابن زيد" يطعنان في الأحكام الصادرة بحقهما قضية "الفتنة" بالأردن.. "عوض الله" و"ابن زيد" يطعنان في الأحكام الصادرة بحقهما
اللائحة تضمنت عدة نقاط بينها إجراءات المحاكمة

قضية

قدم محاميا الدفاع عن رئيس الديوان الملكي الأردني الأسبق باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد، المحكومين بالسجن 15 عامًا فيما يعرف بقضية "الفتنة" واستهداف أمن الأردن، اليوم "الأحد"، لائحة الطعن بالقرار لدى محكمة التمييز.

وبيّن المحامي محمد العفيف أنه وزميله علاء الخصاونة قدما لائحة طعن واحدة عن موكليهما في 30 صفحة، للطعن بقرار محكمة أمن الدولة سجلت لدى محكمة التمييز؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

وأضاف "العفيف"، وهو قاض سابق في محكمة أمن الدولة: أنها تضمنت إثارة عدة نقاط متعلقة بالقضية بينها إجراءات المحاكمة ورفض محكمة أمن الدولة قبول بيّنات دفاع.

ومحكمة التمييز هي أعلى هيئة قضائية في الأردن.

وكانت محكمة أمن الدولة أصدرت في 12 يوليو "تموز" الماضي حكمًا بالسجن 15 عامًا بحقّ "عوض الله" و"بن زيد"، بعد إدانتهما بتهمتَي "التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة" و"القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة"، فيما يعرف بقضية "الفتنة".

وقرارات محكمة أمن الدولة قابلة للطعن خلال 30 يومًا من صدور الحكم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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