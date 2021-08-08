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مصادر "سبق": اللجان الفنية تحدد مصير مبنى الصحة النفسية بمكة

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مصادر "سبق": اللجان الفنية تحدد مصير مبنى الصحة النفسية بمكة مصادر "سبق": اللجان الفنية تحدد مصير مبنى الصحة النفسية بمكة
أكدت أن الحالة تحظى بمتابعة مباشرة من قيادات التجمع الصحي

مصادر

علمت "سبق" من مصادرها بأن لجنة هندسية تابعة لإدارة التجمع الصحي بمكة المكرمة، وقفت اليوم على مبنى الصحة النفسية بالزاهر، الذي يضم عدداً من العيادات ويحوي غرف التنويم المخصصة للمرضى النفسيين، وذلك للتأكد من صلاحيته والوقوف على البلاغات الواردة عن وجود تشققات في المبنى.

ومن المقرر أن تصدر اللجنة التابعة لإدارة التجمع الصحي تقريرها وتوصياتها حول المبنى، في القريب العاجل. في المقابل يُنتظر أن يقول الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، هو الآخر؛ كلمته حول تلك المباني، بعد وقوفه عليها الأسبوع الماضي.

وكان المتحدث باسم التجمع الصحي بمكة المكرمة حاتم المسعودي قد كشف لـ"سبق" خلال التقرير المنشور الأسبوع الماضي تحت عنوان: "هل مبنى مستشفى النفسية بمكة آيل للسقوط؟ الدفاع المدني يدخل على الخط.. ولجنة صحية"؛ أنه جارٍ تعميد مكتب استشاري متخصص لتقييم حالة المباني وتقديم الحلول الفنية، منوهاً وقتها بأن الحالة تحظى بمتابعة مباشرة من قيادات التجمع الصحي.

ومما يذكر هنا إلى أن الشؤون الصحية بمكة المكرمة كانت قد نقلت قسم الصحة النفسية وجميع المرضى المنومين من مقرهم القديم بحي العمرة إلى مبنى الصحة النفسية بمستشفى الملك عبدالعزيز بحي الزاهر؛ وذلك في عام 2015م.

ويقع المبنى في الجهة الشمالية للمستشفى، حيث جرى حينه ترميمه بالكامل وتعديله، بحيث يتلاءم لوضع مرضى الصحة النفسية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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