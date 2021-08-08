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مدير تعليم القنفذة يعتمد حركة نقل شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية

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لـ157 معلمًا و101 معلمة.. للعام الدراسي 1442/ 1443هـ

مدير تعليم القنفذة يعتمد حركة نقل شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية

اعتمد مدير التعليم بمحافظة القنفذة الدكتور محمد الزاحمي، اليوم الأحد، حركة النقل الداخلي لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية بتعليم القنفذة للعام الدراسي ١٤٤٢/ ١٤٤٣هـ.

وقال مدير شؤون المعلمين الدكتور إبراهيم الحسني: إنه تم نقل ١٥٧ معلمًا من ٥٠٨ معلمين تقدموا للحركة، بنسبة ٣١.٠٩ ٪؜.

وأضاف: تم نقل 101 معلمة من المتقدمات للحركة وعددهن 358 معلمة، بنسبة ٢٨.٧٧٪؜.

وأوضح أنه يمكن للمعلم /ة الاستعلام عن نتيجة الحركة عن طريق برنامج "نور"، على أن يتم إخلاء الطرف والمباشرة مع عودة المعلمين / ت.

وتابع: "من لديه تظلم على نتيجة الحركة بإمكانه التقدم بذلك إلكترونيًّا عبر حساب المعلم/ة في نظام "نور"، حتى تاريخ 4/ 1/ 1443هـ، وستتم موافاة المعلم/ة بنتيجة الطلب؛ والله الموفق".

مدير تعليم القنفذة يعتمد حركة نقل شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية

مدير تعليم القنفذة يعتمد حركة نقل شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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