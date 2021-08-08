مدير تعليم القنفذة يعتمد حركة نقل شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية

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لـ157 معلمًا و101 معلمة.. للعام الدراسي 1442/ 1443هـ

اعتمد مدير التعليم بمحافظة القنفذة الدكتور محمد الزاحمي، اليوم الأحد، حركة النقل الداخلي لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية بتعليم القنفذة للعام الدراسي ١٤٤٢/ ١٤٤٣هـ.

وقال مدير شؤون المعلمين الدكتور إبراهيم الحسني: إنه تم نقل ١٥٧ معلمًا من ٥٠٨ معلمين تقدموا للحركة، بنسبة ٣١.٠٩ ٪؜.

وأضاف: تم نقل 101 معلمة من المتقدمات للحركة وعددهن 358 معلمة، بنسبة ٢٨.٧٧٪؜.

وأوضح أنه يمكن للمعلم /ة الاستعلام عن نتيجة الحركة عن طريق برنامج "نور"، على أن يتم إخلاء الطرف والمباشرة مع عودة المعلمين / ت.

وتابع: "من لديه تظلم على نتيجة الحركة بإمكانه التقدم بذلك إلكترونيًّا عبر حساب المعلم/ة في نظام "نور"، حتى تاريخ 4/ 1/ 1443هـ، وستتم موافاة المعلم/ة بنتيجة الطلب؛ والله الموفق".