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أعلنت شركة ريلمي اليوم الأحد، عن إطلاق هاتف realme 8 5G في السوق المصري، والذي يُعد أحدث منتجاتها وأولى هواتفها الذكية بتكنولوجيا اتصالات الجيل الخامس 5G. ويؤكد هذا الإطلاق عن جهود ريلمي في التوسع في باقة هواتفها الذكية التي تعتمد على تكنولوجيا الجيل الخامس على مستوى العالم، والتي تتضمن هاتفي realme 7 5G وX7 Pro realme الذي تم إطلاقه مؤخرًا.

وبالإضافة لتصميم هاتف realme 8 5G الرائع والتحسينات التكنولوجية التي تم تزويده بها، يتضمن هاتف realme 8 5G أيضًا معالج بيانات 5G المتطور، والذي لا يتيح للهاتف فقط القدرة على الاتصال بشبكات الإنترنت فائق السرعة، ولكنه يساهم أيضًا في تحسين تجربة المستخدم بشكل عام، كما يقدم للمستخدم المصري تجربة غير مسبوقة لهواتف الجيل الخامس.

إنّ الابتكارات الفائقة التي تتميز به تكنولوجيا الجيل الخامس 5G تُمكّن المستخدمين من الاتصال بشبكات الإنترنت التي تتخطى سرعتها حاجز الجيجابايت وتتميز بمعدل تأخر منخفض للغاية في نقل البيانات، وهو ما يميز شبكات الإنترنت الأكثر اعتمادية والتي تتمتع بسعات هائلة ومعدل اتاحة مرتفع، وهو ما يقدم للمستخدمين تجربة متميزة وسلسة. ولهذا يوفر هاتف realme 8 5G للمستهلك المصري إنترنت فائق السرعة ينتمي لشبكات الجيل الخامس دون التأثير على الخصائص والوظائف التكنولوجية المتطورة والتصميم الأنيق الذي يميز الهاتف الجديد.

وتعليقًا على إطلاق ريلمي لأولى هواتف الجيل الخامس في مصر، يقول هشام محرم-مدير التسويق في ريلمي: «تستهدف ريلمي توفير هواتف الجيل الخامس 5G المتطورة للمستهلك المصري، بما يوفر له أفضل تجربة ممكنة للهاتف الذكي ككل، بالإضافة لاعتماد هواتفنا على تكنولوجيا وحلول شبكات الجيل الخامس التي تمنح المستخدمين القدرة على الاتصال بشبكات الإنترنت فائق السرعة والاستمتاع بتكنولوجيا المستقبل منذ الآن. بالإضافة لذلك تم تزويد هاتف realme 8 5G بمعالج بيانات 5G قادر على منح المستخدمين باقة متكاملة من المزايا والخصائص الجديدة وتقديم مستوى غير مسبوق لأداء الهواتف الذكية مع القدرة على الاتصال بشبكات الانترنت فائقة السرعة»

المواصفات الفنية لهاتف realme 8 5G

قدرات شبكات الجيل الخامس 5G مع تصميم نحيف: يتميز هاتف realme 5G بخصائص وقدرات اتصالات الجيل الخامس، من خلال تزويده بأربعة أضعاف الهوائيات بما يتيح للهاتف الدخول على شبكات الجيل الخامس للإنترنت فائق السرعة. وبالرغم من تلك الخصائص التكنولوجية المتطورة، يتميز realme 8 5G الأقل سُمكًا على الإطلاق ضمن فئة هواتف الجيل الخامس 5G. يبلغ سُمك الهاتف 8.5 ملليمتر ووزنه 185 جرام وهو ما يمنح المستخدم شعورًا بالراحة عند الإمساك بالجهاز والتعامل معه، بالإضافة لقدرته على الاتصال بشبكات الإنترنت فائق السرعة من أجل تجربة ممتعة.

معالج بيانات 5G: هاتف realme 8 5G مزود بمعالج بيانات من طراز Dimensity 700 5G، والذي يمزج بين أنوية Arm Cortex-A76 فائقة القدرة داخل وحدة معالجة مركزية ثمانية النواة تصل سرعتها إلى 2.2 جيجا هرتز، اعتمادًا على قاعدة إنتاج معالجات الـ 7 نانو متر، والتي تتميز بكفاءتها في استهلاك الطاقة بنسبة 28% أفضل من معالجات الـ 8 نانو متر السابقة عليها.

البطارية ووفورات الطاقة من خلال تكنولوجيا 5G الذكية: هاتف realme 8 5G مزود أيضًا ببطارية سعة 5000 مللي أمبير ساعة تتيح للمستخدمين الاستمتاع بالمحتوى الترفيهي طوال اليوم. وباستخدام شاحن الهاتف السريع قدرة 18 وات من طراز C، يمكن شحن بطارية الهاتف الـ 5000 مللي أمبير بالكامل بسرعة فائقة. يدعم الهاتف أيضًا خاصية وفورات الطاقة الذكية 5G والتي تعمل على زيادة عمر البطارية بشكل ملحوظ. كما تتمكن هذه الخاصية من تحديد طبيعة إشارة الشبكة في البيئة المحيطة، والتبديل «بشكل غير محسوس» بين شبكات الجيل الرابع والخامس دون أي تأخير في عملية التبديل وهو ما يعمل على تقليل استنزاف طاقة البطارية بنسبة 30% مقارنة بالهواتف غير المزودة بخاصية الجيل الخامس 5G الذكية لتوفير استهلاك الطاقة.

شاشة العرض: الهاتف مزود بشاشة عرض قياس 6.5 إنش 90 هيرتز بخاصية العرض السلس فائق الوضوح Ultra Smooth Display، حيث يصل وضوح الشاشة إلى 2400x1080 FHD+ ومعدل تحديث الصورة إلى 90 هيرتز ومعدل أقصى للمعاينة يصل إلى 180 هيرتز. شاشة الهاتف لديها القدرة على إنتاج 90 فريم في الثانية، كما يؤدي معدل العرض 90 هيرتز إلى ارتفاع معدل تحديث الصورة بنسبة 50% مقارنة بمعدل العرض المعتاد وهو 60 هيرتز. إنّ ذلك يعني تجربة مشاهدة سلسة وممتعة مع كل تبديل للعرض على الشاشة. وبفضل قياس الشاشة الكبير والذي يصل إلى 6.5 بوصة، والمعدل الكبير للشاشة إلى جسم الهاتف، يقدم realme 8 5G تجربة مشاهدة ورؤية غير مسبوقة وفائقة التميز.

كاميرات رباعية: هاتف realme 8 5G مزود بكاميرا متطورة 48 ميجا بكسل بقدرات عالية على التصوير الليلي Nightscape، وتتألف من كاميرا رئيسية 48 ميجا بكسل Ultra HD وعدسات لتصوير البورتريه بالأبيض والأسود، وعدسات ماكرو.

صور السيلفي بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي AI: أما الكاميرا الأمامية للهاتف فتبلغ قوتها 16 ميجا بكسل بقدرات تصوير فائقة الوضوح وتلبي كافة احتياجات المستخدمين لالتقاط صور سيلفي واضحة بمساعدة فتحة العدسة الكبير F2.0 والتي تدعم وضع التجميل الذكي للصورة Smart Beauty بالإضافة لتأثيرات البوكيه وغيرها من خصائص ووظائف التصوير الأخرى. لقد تم تصميم الخوارزميات الجديدة لتجميل الصورة خصيصًا كي يستخدمها الجنسان وبما يتناسب مع جميع ألوان ودرجات البشرة وأشكال الوجوه والملامح، وبما يتيح للمستخدمين التقاط صور سيلفي تبرز شكل ومظهر البشرة الطبيعي بسرعة.

التسعير وتوافر الهاتف الجديد: تم تحديد سعر هاتف realme 8 5G بـ 4،290 جنيه في السوق المصري، وسيكون متاحاً في الأسواق بداية من اليوم، كما تم طرح الجهاز بلونين وذاكرة 6GB+128GB

يُعد هاتف realme 8 5G الذي تم إطلاقه في السوق المصري أمس أفضل وأحدث هاتف ضمن فئة هواتف الجيل الخامس 5G. تجدر الإشارة أن 40% من حجم إنتاج هواتف ريلمي هذا العام هي عبارة عن هواتف الجيل الخامس 5G وذلك بهدف زيادة نسبة هواتف الجيل الخامس التي تنتجها الشركة إلى 70% خلال عام 2022. ولتأكيد ذلك، فإنّ 90% من مخصصات البحوث والتطوير في ريلمي موجهة لتطوير تكنولوجيا ومنتجات الجيل الخامس 5G، حيث من المقرر أن تستثمر ريلمي 300 مليون دولار لتحسين مراكز البحوث والتطوير في الشركة على مستوى العالم من أجل الترويج لتكنولوجيا الجيل الخامس.

وخلال السنوات الثلاث القادمة، تستهدف ريلمي تمكين 100 مليون مستخدم من شباب العالم من استخدام أجهزة وهواتف الجيل الخامس للاتصالات، بما يساعد على جعل حياتهم أكثر تطورًا وذكاءًا من خلال تجربة مستخدم غير مسبوقة ستعمل على الإسراع بوتيرة انتشار تكنولوجيا اتصالات الجيل الخامس 5G في مصر وفي جميع أنحاء العالم.

يمكنكم زيارة صفحة ريلمي على هذا الرابط https://www.realme.com/eg

ريلمي 8