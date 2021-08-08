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قنا : فحص 581 ألفا و920 نخلة لمكافحة «السوسة»

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قنا : فحص 581 ألفا و920 نخلة لمكافحة «السوسة» قنا : فحص 581 ألفا و920 نخلة لمكافحة «السوسة»

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أعلن اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، أن الإدارة العامة لمكافحة الآفات بمديرية الزراعة قامت بفحص 581 ألفا و920 نخلة بهدف مكافحة آفة «سوسة النخيل الحمراء» بمختلف نواحي مدن وقرى المحافظة، في إطار الخطة التي تتبناها المديرية للارتقاء بقطاع التمور وتحجيم الإصابات التي قد تسببها سوسة النخيل خلال الفترة الماضية.

وأوضح «الداودي»، أن الإدارة قامت بمعالجة 114 نخلة، تم الكشف عن إصابتها وقامت باقتلاع 25 نخلة أخرى مصابة، وفيما يخص نخيل الغابة بمدينة قنا قامت الإدارة بفحص جميع شجر النخيل بها والبالغ عددها 1184 نخلة وتم التأكد من سلامتها، مشيراً إلى أن مديرية الزراعة لم تسجل أي حالات إصابة بها.

وأكد على مسؤولي الزراعة وإدارة مشروعات الأمن الغذائي بضرورة المتابعة الدورية لرصد أي حالات إصابة وتحديد درجة خطورتها موجها بضرورة تنظيم ندوات توعوية لصغار الفلاحين لتعريف بأعراض الإصابة، والطرق الخاصة بمواجهة آفة سوسة النخيل وكذلك التوعية بطرق التخلص الآمن من بقايا النخيل المصاب، والأساليب الفنية المتبعة فيه كالدفن والغمر بمحلول الرش والسولار.

المصرى اليوم

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