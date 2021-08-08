«زي النهاردة».. وفاة الفنانة هند رستم في 8 أغسطس 2011

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تظل الفنانة هند رستم في السينما العربية قرينة لمارلين مونرو في السينما الأمريكية، ومن أشهر أفلامها جواهر وبابا أمين وانتصار الإسلام وحب في الظلام وطريق السعادة وبنات حواء وقلوب الناس ورسالة غرام وجريمة حب وأنت حبيبى ونساء في حياتى وابن حميدو ورد قلبي وإسماعيل ياسين في مسشفى المجانين وتوحة وباب الحديد وبين السما والأرض وصراع في النيل وإشاعة حب وست البنات ودماء على النيل والمراهق الكبير وفطومة وشفيقة القبطية وامرأة على الهامش واعترافات زوج والراهبة وسيد درويش والخروج من الجنة والعريس الثانى والحلوة عزيزة وملكة الليل وأنا وابنتى والحب وعجايب يا زمن.

وكان أول ظهور لها في فيلم غزل البنات في 1949 ولا يعرف الكثيرون أنها ظهرت بهذا الفيلم في أغنية «اتمختري يا خيل» لمدة دقيقتين ككومبارس، تركب حصانًا خلف ليلى مراد، هذه هي الفنانة هند رستم التي يعتبرها البعض رديفا لمارلين مونرو في السينما العربية وهى مولودة في حى محرم بك بالإسكندرية لأب من عائلة متوسطة وأم مصرية من طبقة أرستقراطية، وكان أبوها ضابطاً في الشرطة وقدمت أكثر من 74 فيلماً سينمائيا، وبعد فيلم غزل البنات قدمت عدداً من الأدوارالصغيرة وقد اشتهرت بأدوار الإغراء في السينما في الخمسينيات وعرفت بـ«ملكة الإغراء» و«مارلين مونرو الشرق» لشبهها الظاهر بمارلين مونرو بشعرها الأشقر المعروف.

قدمت آخر أفلامها «حياتى عذاب» عام 1979 وقررت بعده اعتزال الفن نهائياً حتى وفاتها «زي النهاردة» في 8 أغسطس 2011.

تزوجت هند رستم مرتين الأولى من المخرج حسن رضا وأنجبت منه ابنتها «بسنت»، ثم طُلقت وتزوجت من الدكتور محمد فياض.