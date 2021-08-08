نيللي كريم تؤجل زفافها 3 أيام حدادا على دلال عبد العزيز

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آجلت النجمة نيللي كريم حنة زفافها وعقد قرانها إلى بعد انتهاء فترة الحداد على الفنانة دلال عبدالعزيز. وكان من المفترض أن تقام «الحنة» اليوم الأحد؛ على أن يقام عقد القران في اليوم التالي؛ إلا بعد وفاة دلال عبدالعزيز قررت نيللي كريم إقامة عقد قرآن فقط بعد انتهاء الثلاثة أيام فترة الحداد.

نشرت الفنانة إيمي سمير غانم، صورة لوالديها الراحلين دلال عبدالعزيز وسمير غانم، بعد ساعات من وفاة والدتها عن عمر يناهز الـ 61 عامًا. وكتبت الفنانة إيمي سمير غانم في أول تعليق لها بعد وفاة والدتها: «رب ارحمهما كما ربياني صغيرا».

أعلن الفنان حسن الرداد عن وفاة الفنانة القديرة دلال عبدالعزيز عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام». وكتب حسن الرداد: «والله ما قادر أكتب ولا مصدق، توفيت إلى رحمة الله تعالى حماتى وأمى الغالية الفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز، أطيب خلق الله، عمرى ما شفت منك غير كل خير يا حبيبتى، ربنا يغفرلك ويرحمك ويجمعنا مع بعض في الآخرة، عايز اقولك انك هتلاقى مفاجاة حلوة مستنياكى، هتلاقى حبيب عمرك اللى طول الوقت بتسالى عليه، هتوحشينا قوى يا أمى، ربنا يجمعنا مع بعض في الآخرة».