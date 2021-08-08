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خلال النصف الأول من عام 2021

أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عن تحقيق شركة الاتصالات السعودية STC لجائزة المشغل البلاتيني لأفضل مقدمي الخدمات أداءً فيما يخص الألعاب الإلكترونية في المملكة خلال النصف الأول من عام 2021.

وأوضحت الهيئة في تقرير "Game Mode" للربع الثاني أن فوز شركة الاتصالات السعودية بالجائزة جاء عقب تمكنها من تحقيق أعلى معدل نقطي في قياس مجموعة من المعايير أبرزها: استضافة الألعاب الإلكترونية محليًّا، وتقليل زمن الوصول لأبرز الألعاب الإلكترونية، إضافة لدعم باقات مقدمي الخدمات للألعاب الإلكترونية، وتقديم الدعم الفني والتوعوي لممارسي هذه الألعاب.

كما كشفت الهيئة عن مساهمة مبادرة Game Mode خلال النصف الأول من العام الجاري 2021 في تحسين معدل سرعة الوصول للعبتي "FIFA" و"APEX Legends" بنسبة تتجاوز 70%، إضافة إلى مساهمة المبادرة في توفير 17 باقة بمميزات خاصة للاعبين استفاد منها أكثر من 1.2 مليون مشترك، وتوفير الدعم الفني لأكثر من 21 ألف لاعب، إلى جانب إقامة 10 حملات توعوية للاعبين.

يشار إلى أن مبادرة Game Mode تأتي في إطار اهتمام "هيئة الاتصالات" بقطاع الألعاب الإلكترونية ومجتمع اللاعبين في المملكة، وعملها على تعزيز التنافسية بين مقدمي خدمات الاتصالات لتقديم أفضل تجربة للاعبين، ورفع مستوى الشفافية في السوق من خلال نشر نتائج البيانات والمؤشرات، وتمكين المستثمرين والمهتمين من الاطلاع على مؤشرات أداء السوق في المملكة.