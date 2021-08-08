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إعفاء محمد حسان من الغرامة.. وتأجيل «داعش إمبابة» لـ 9 أكتوبر

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إعفاء محمد حسان من الغرامة.. وتأجيل «داعش إمبابة» لـ 9 أكتوبر إعفاء محمد حسان من الغرامة.. وتأجيل «داعش إمبابة» لـ 9 أكتوبر

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قررت الدائرة الخامسة إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، تأجيل محاكمة 12 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«خلية داعش إمبابة»، لجلسة ٩ أكتوبرمع اعفاء محمد حسان من الغرامة وقدرها ألف جنيه.

كانت المحكمة الجلسة السابقة، حددت جلسة اليوم لسماع شهادة الشيخ محمد حسان بعد أن غرمته ألف جنيه وأصدرت قرارا بضبطه وإحضاره، وندبت الطب الشرعي للكشف عليه.

كانت محكمة الجنايات برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، أصدرت في جلسة 12 يونيو قرارا بضبط وإحضار الشيخ محمد حسان ومحمد حسين يعقوب لتخلفهما عن الحضور، وفى الجلسة السابقة حضر الشيخ محمد حسين يعقوب التي تنصل خلال شهادته من معرفته بالجماعات الإرهابية وقررت المحكمة في ذات الجلسة ندب طبيب شرعي من الجهات المختصة للكشف على الشيخ محمد حسان بسبب تغيبه لسبب مرضي.

قال الشيخ محمد حسين يعقوب الجلسة السابقة أمام محكمة الجنايات إنه حاصل على دبلوم معلمين وهذه أعلى مؤهلاته العلمية، وكل ما يقوله بخصوص الدين هو اجتهادات شخصية من قراءته، وإنه بدأ الدعوة منذ عام 1978 وكانت تنشر من خلال منابر المساجد والقنوات التليفزيونية.

وأضاف أنه لا يعلم تأثير كلامه لأنه يقف على المنبر عند خطبة الجمعة، ولا يشعر من أمامه لأنه يخاطب الله، على حد قوله، وأن الرسالة التي يقدمها لجمهور العامة من الملتزمين والشباب، لافتًا إلى نزوله في نشر الدعوة.

كانت النيابة العامة وجهت للمتهمين عدة تهم منها تولي قيادة في جماعة إرهابية، الهدف منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام العام وسلامة المجتمع وأمنه إلى الخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين في الدولة ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين.

المصرى اليوم

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