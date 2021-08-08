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محمد حسان بـ«داعش إمبابة»: «واجب الدولة التصدى للفكر المتطرف»

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محمد حسان بـ«داعش إمبابة»: «واجب الدولة التصدى للفكر المتطرف» محمد حسان بـ«داعش إمبابة»: «واجب الدولة التصدى للفكر المتطرف»

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وصف محمد حسان خلال الإدلاء بشهادته في القضية المعروفة إعلاميا بـ«داعش إمبابة» التي تنظرها المحكمة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، الأشخاص الذين يعقدون الاجتماعات في الزوايا الصغيرة ويبثون فكرهم المشبوه للشباب بأنهم ليس لهم خلقا، ولا يجوز الدخول إلى قبله المسجد دون الاستاذان من إمامه حتى لو كان من طلابه.

وأضاف، أنه لا يجوز لأى أحد أن يتصدى للدعوة العامة إلا إذا كان مؤهل لذلك فإن كنت لست مؤهل ولم تعرف الدليل ولا مفرق بين العام والخاص لا يحق لأى إنسان أن يعتقد أنه عالما.

وأجاب محمد حسان على سؤال للمحكمة، خاص بالجماعات والمؤسسات التي أقامت صروحا كبيرة من المؤسسات الخيرية لأغراض أخرى واندس بينهم أشخاصا يقتلون ويستبيحون دماء الناس، بأنه يجب أن تكون هذه المراكز والمجمعات الدينية تحت بصر الجهات المختصة للدولة لآن هذا واجب الدولة التصدى إلى الفكر المتطرف.

المصرى اليوم

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