رئيس «هيئة الكتاب» يصدر قرار بتولي أحمد عبد اللطيف رئاسة تحرير سلسلة الجوائز

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أصدر الدكتور هيثم الحاج على، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، الأحد، قرار بتولى المترجم والكاتب أحمد عبداللطيف، رئاسة تحرير سلسلة الجوائز، وهي سلسلة شهرية تصدرها الهيئة المصرية العامة للكتاب تعني بترجمة الأعمال الأدبية الحاصلة على جوائز عالمية أو التي حصل مؤلفوها كذلك على جوائز محلية أو دولية، حيث يتم ترجمتها من مختلف اللغات إلى اللغة العربية.

وأحمد عبداللطيف هو كاتب ومترجم وروائي مصري. صُدر له 6 روايات، منها روايته الأولى «صانع المفاتيح» الحاصلة على جائزة الدولة التشجيعية عام 2011. كما ترجم العديد من الروايات وقصص من الأدب الإسباني وأمريكا اللاتينية.

وفي عام 2018، ترشحت روايته «حصن التراب: حكاية عائلة موريسكية» ضمن القائمة الطويلة للجائزة العالمية للرواية العربية.