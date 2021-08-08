أخبار عاجلة

ضبط مرتكبى واقعة مقتل سائق «توك توك» بالغربية -
سقوط شخصين بتهمة تزوير أوراق رسمية بعين شمس -
«المرور»: ضبط 2767 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة -
أول تعليق من طالبان على سقوط الأفغان من الطائرات الأمريكية هربًا منهم (فيديو) -
المتحدث باسم حركة «طالبان»: الحكومة لم تنسق معنا وتركت أقسام الشرطة -
المتحدث باسم «طالبان»: لا نريد حربا في بلادنا وانتهت عدواتنا مع موظفي الحكومة -
الأردن : 20 نزيلا نجحوا بامتحانات التوجيهي -
تنسيق الجامعات 2021 وموعد المرحلة الاولى والحد الادنى للقبول للعلمي والادبي -
الأولى علمي في نتيجة الثانوية العامة 2021 حصلت على 404 درجات .. ملخص مؤتمر وزير التربية والتعليم حتى الان -
طالبان: لن نسمح لأي منظمة إرهابية بالعمل في بلادنا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

رئيس «هيئة الكتاب» يصدر قرار بتولي أحمد عبد اللطيف رئاسة تحرير سلسلة الجوائز

Print
رئيس «هيئة الكتاب» يصدر قرار بتولي أحمد عبد اللطيف رئاسة تحرير سلسلة الجوائز رئيس «هيئة الكتاب» يصدر قرار بتولي أحمد عبد اللطيف رئاسة تحرير سلسلة الجوائز

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الدكتور هيثم الحاج على، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، الأحد، قرار بتولى المترجم والكاتب أحمد عبداللطيف، رئاسة تحرير سلسلة الجوائز، وهي سلسلة شهرية تصدرها الهيئة المصرية العامة للكتاب تعني بترجمة الأعمال الأدبية الحاصلة على جوائز عالمية أو التي حصل مؤلفوها كذلك على جوائز محلية أو دولية، حيث يتم ترجمتها من مختلف اللغات إلى اللغة العربية.

وأحمد عبداللطيف هو كاتب ومترجم وروائي مصري. صُدر له 6 روايات، منها روايته الأولى «صانع المفاتيح» الحاصلة على جائزة الدولة التشجيعية عام 2011. كما ترجم العديد من الروايات وقصص من الأدب الإسباني وأمريكا اللاتينية.

وفي عام 2018، ترشحت روايته «حصن التراب: حكاية عائلة موريسكية» ضمن القائمة الطويلة للجائزة العالمية للرواية العربية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
إعلامية رياضية تضع حلا للقرود في حدائق الأهرام.. ما علاقة أحمد السقا؟

إعلامية رياضية تضع حلا للقرود في حدائق الأهرام.. ما علاقة أحمد السقا؟

بث مباشر .. قرعة كأس أمم أفريقيا 2021

بث مباشر .. قرعة كأس أمم أفريقيا 2021

أشرف صبحي : تقدم مصر ١٣ مرتبة في المؤشر العالمي لتنمية الشباب انجازاً جديداً

أشرف صبحي : تقدم مصر ١٣ مرتبة في المؤشر العالمي لتنمية الشباب انجازاً جديداً

«الشباب والرياضة» تعلن قرارها بشان الانتخابات وانعقاد الجمعيات العمومية

«الشباب والرياضة» تعلن قرارها بشان الانتخابات وانعقاد الجمعيات العمومية