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تطورات السودان .. منسوب النيل يتخطى مستوى الفيضان وتوقعات بالزيادة

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تطورات السودان .. منسوب النيل يتخطى مستوى الفيضان وتوقعات بالزيادة تطورات السودان .. منسوب النيل يتخطى مستوى الفيضان وتوقعات بالزيادة

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تخطى منسوب نهر النيل اليوم الأحد في العاصمة الخرطوم الفيضان بـ 42 سم، حيث ازداد 6 سم عن منسوب أمس الذي كان 36 سم و28 سم عن أمس الأول، وتوقعت استمرار زيادة المناسيب في جميع القطاعات.

قالت لجنة الفيضان في وزارة الري والموارد المائية السودانية، في بيان الأحد: «نهر النيل في الخرطوم تجاوز منسوب الفيضان بـ 42 سم بدلا من أمس الذي كان عند مستوى 36سم؛ حيث سجل اليوم 16.92 متر، وكان أمس عند مستوى 16.86 متر»، بالإضافة إلى زيادة تصل ما بين 3- 7 سنتيمترات في جميع قطاعات النيل.

وأشار البيان إلى أن إيراد النيل الأزرق بلغ عند محطة الديم على الحدود السودانية الإثيوبية قد انخفض مسجلا 782 مليون متر مكعب حيث كان يقدر أمس بحوالي 744 مليون متر مكعب.

وأضافت أن إيراد نهر عطبرة عند الحدود السودانية الإثيوبية سجل 172 مليون متر مكعب بينما كان إيراد أمس 230 مليون متر مكعب وهو ما سجل انخفاضا في إيراد هذا النهر بقيمة 58 مليون متر مكعب عن إيراد أمس.

وأهابت لجنة الفيضان في السودان جميع المواطنين في جميع القطاعات بأخذ الاحتياطات اللازمة، وخاصة قطاع النيل الأزرق محليات ولايات سنار والخرطوم وعطبرة، حيث بدأ بعضهم في تشييد حواجز ترابية في محاولة لمنع تدفق المياه إلى الأحياء السكنية.

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المصرى اليوم

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