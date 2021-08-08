أخبار عاجلة

ضبط مرتكبى واقعة مقتل سائق «توك توك» بالغربية -
سقوط شخصين بتهمة تزوير أوراق رسمية بعين شمس -
«المرور»: ضبط 2767 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة -
أول تعليق من طالبان على سقوط الأفغان من الطائرات الأمريكية هربًا منهم (فيديو) -
المتحدث باسم حركة «طالبان»: الحكومة لم تنسق معنا وتركت أقسام الشرطة -
المتحدث باسم «طالبان»: لا نريد حربا في بلادنا وانتهت عدواتنا مع موظفي الحكومة -
الأردن : 20 نزيلا نجحوا بامتحانات التوجيهي -
تنسيق الجامعات 2021 وموعد المرحلة الاولى والحد الادنى للقبول للعلمي والادبي -
الأولى علمي في نتيجة الثانوية العامة 2021 حصلت على 404 درجات .. ملخص مؤتمر وزير التربية والتعليم حتى الان -
طالبان: لن نسمح لأي منظمة إرهابية بالعمل في بلادنا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

تخصيص جزء من ريع معرض عروس الباحة لجمعية الأطفال ذوي الإعاقة

Print
تخصيص جزء من ريع معرض عروس الباحة لجمعية الأطفال ذوي الإعاقة تخصيص جزء من ريع معرض عروس الباحة لجمعية الأطفال ذوي الإعاقة
غرفة المنطقة تؤكد أهمية المساهمة في المسؤولية الاجتماعية

تخصيص جزء من ريع معرض عروس الباحة لجمعية الأطفال ذوي الإعاقة

‬ أصدر رئيس مجلس إدارة غرفة الباحة محمد المعجباني، قراراً بتخصيص جزء من ريع معرض عروس الباحة، والذي تنظمه غرفة الباحة لصالح جمعية الأطفال ذوي الإعاقة⁩ بمنطقة الباحة.

وقال "المعجباني": إن جمعية الأطفال ذوي الإعاقة تقوم بجهدٍ كبير في دعم ورعاية الأطفال ذوي الإعاقة، و"غرفة الباحة"، استشعرت أهمية توجيه جزء من جهودها في المسؤولية الاجتماعية لدعم جهود الجمعية المباركة، حيث تم تخصيص جزء من ريع معرض عروس الباحة لصالح الجمعية.

من جانبه، أعرب ‫مدير مركز الجمعية بالباحة أحمد بن عيسى الزهراني، عن شكره وتقديره لرئيس غرفة الباحة محمد المعجباني، وجميع أعضاء ومنسوبي الغرفة لمبادراتهم تجاه الجمعية، وداعياً الله أن يجعل ما قدموه في ميزان حسناتهم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
شرطة الشمالية تضبط 55 شخصاً في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية

شرطة الشمالية تضبط 55 شخصاً في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية

جامعة الملك سعود تشدّد على حصول الطلبة على جرعتَيْ كورونا للانتظام الدراسي

جامعة الملك سعود تشدّد على حصول الطلبة على جرعتَيْ كورونا للانتظام الدراسي

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى وينفذون جولات استفزازية

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى وينفذون جولات استفزازية

غرفة الرياض و"تقنية البنات" يبحثان سبل دعم التعاون المشترك

غرفة الرياض و"تقنية البنات" يبحثان سبل دعم التعاون المشترك