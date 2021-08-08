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تنسيق الجامعات 2021 وموعد المرحلة الاولى والحد الادنى للقبول للعلمي والادبي
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الثلاثاء 17 أغسطس 2021 05:17 مساءً
الأولى علمي في نتيجة الثانوية العامة 2021 حصلت على 404 درجات .. ملخص مؤتمر وزير التربية والتعليم حتى الان
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الثلاثاء 17 أغسطس 2021 05:17 مساءً
طالبان: لن نسمح لأي منظمة إرهابية بالعمل في بلادنا
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الثلاثاء 17 أغسطس 2021 05:17 مساءً
حماس تحتفي بسيطرة طالبان على أفغانستان.. و«فتح» لـ«المصري اليوم»: عبث
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الثلاثاء 17 أغسطس 2021 05:17 مساءً
شرطة الشمالية تضبط 55 شخصاً في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية
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الثلاثاء 17 أغسطس 2021 05:09 مساءً
جامعة الملك سعود تشدّد على حصول الطلبة على جرعتَيْ كورونا للانتظام الدراسي
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الثلاثاء 17 أغسطس 2021 05:09 مساءً
عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى وينفذون جولات استفزازية
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الثلاثاء 17 أغسطس 2021 05:09 مساءً
غرفة الرياض و"تقنية البنات" يبحثان سبل دعم التعاون المشترك
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الثلاثاء 17 أغسطس 2021 05:09 مساءً
تعرف على تقنيات الجيل الرابع في البناء المُطبقة بالمشاريع السكنية
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الثلاثاء 17 أغسطس 2021 05:09 مساءً
وصول الملا عبدالغني برادر رئيس المكتب السياسي لحركة طالبان إلى قندهار
-
الثلاثاء 17 أغسطس 2021 05:09 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
بيسون نائم يعلق حركة المرور في أحد الطرق الأمريكية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الأحد 08 أغسطس 2021 04:19 مساءً
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معلومات الكاتب
شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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