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تنسيق الجامعات 2021 وموعد المرحلة الاولى والحد الادنى للقبول للعلمي والادبي
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الثلاثاء 17 أغسطس 2021 05:17 مساءً
الأولى علمي في نتيجة الثانوية العامة 2021 حصلت على 404 درجات .. ملخص مؤتمر وزير التربية والتعليم حتى الان
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الثلاثاء 17 أغسطس 2021 05:17 مساءً
طالبان: لن نسمح لأي منظمة إرهابية بالعمل في بلادنا
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الثلاثاء 17 أغسطس 2021 05:17 مساءً
حماس تحتفي بسيطرة طالبان على أفغانستان.. و«فتح» لـ«المصري اليوم»: عبث
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الثلاثاء 17 أغسطس 2021 05:17 مساءً
شرطة الشمالية تضبط 55 شخصاً في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية
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الثلاثاء 17 أغسطس 2021 05:09 مساءً
جامعة الملك سعود تشدّد على حصول الطلبة على جرعتَيْ كورونا للانتظام الدراسي
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الثلاثاء 17 أغسطس 2021 05:09 مساءً
عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى وينفذون جولات استفزازية
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الثلاثاء 17 أغسطس 2021 05:09 مساءً
غرفة الرياض و"تقنية البنات" يبحثان سبل دعم التعاون المشترك
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الثلاثاء 17 أغسطس 2021 05:09 مساءً
تعرف على تقنيات الجيل الرابع في البناء المُطبقة بالمشاريع السكنية
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الثلاثاء 17 أغسطس 2021 05:09 مساءً
وصول الملا عبدالغني برادر رئيس المكتب السياسي لحركة طالبان إلى قندهار
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الثلاثاء 17 أغسطس 2021 05:09 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
شخص يرتدي الزي العسكري يحاول حرق نفسه وسط العاصمة العراقية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الأحد 08 أغسطس 2021 04:19 مساءً
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معلومات الكاتب
شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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