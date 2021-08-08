أخبار عاجلة

تنسيق الجامعات 2021 وموعد المرحلة الاولى والحد الادنى للقبول للعلمي والادبي -
الأولى علمي في نتيجة الثانوية العامة 2021 حصلت على 404 درجات .. ملخص مؤتمر وزير التربية والتعليم حتى الان -
طالبان: لن نسمح لأي منظمة إرهابية بالعمل في بلادنا -
حماس تحتفي بسيطرة طالبان على أفغانستان.. و«فتح» لـ«المصري اليوم»: عبث -
شرطة الشمالية تضبط 55 شخصاً في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية -
جامعة الملك سعود تشدّد على حصول الطلبة على جرعتَيْ كورونا للانتظام الدراسي -
عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى وينفذون جولات استفزازية -
غرفة الرياض و"تقنية البنات" يبحثان سبل دعم التعاون المشترك -
تعرف على تقنيات الجيل الرابع في البناء المُطبقة بالمشاريع السكنية -
وصول الملا عبدالغني برادر رئيس المكتب السياسي لحركة طالبان إلى قندهار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

أحمد سامي يعلن قائمة سموحة لمواجهة انبي

Print
أحمد سامي يعلن قائمة سموحة لمواجهة انبي أحمد سامي يعلن قائمة سموحة لمواجهة انبي

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أعلن أحمد سامي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، عن قائمة فريقه التي ستنتظم في معسكر مغلق، استعدادًا لمواجهة انبي، المقرر لها عدًا الإثنين، على بتروسبورت بالتجمع الخامس، ضمن مباريات الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

وجاءت القائمة على النحو التالي:-

في حراسه المرمى : الهانى سليمان وعمر صلاح

خط الدفاع : رجب نبيل و محمد عبد المنعم و محمود عزت و محمود البدرى و اطهر الطاهر و سريف رضا

خط الوسط : محمد ليله وأحمد حمص و محمد كناريا و محمود حليمو و محمد رزق و مصطفى فتحى وإسلام جمال و على ذكى و رفيق كابو

خط الهجوم : ديريك نسينامبى وعرفة السيد وأحمد عبد القادر.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
لاعبو الزمالك والجهاز الفني يتفقدون أرضية استاد الإسماعيلية

لاعبو الزمالك والجهاز الفني يتفقدون أرضية استاد الإسماعيلية

وصول فريق الأهلي إلى ستاد الإسكنتدرية لمواجهة الإسماعيلي

وصول فريق الأهلي إلى ستاد الإسكنتدرية لمواجهة الإسماعيلي

كارتيرون يلقي محاضرة المباراة في استاد الإسكندرية

كارتيرون يلقي محاضرة المباراة في استاد الإسكندرية

عبدالرازق: استاد الإسكندرية على مسافة واحدة مع جميع الاندية

عبدالرازق: استاد الإسكندرية على مسافة واحدة مع جميع الاندية