أحمد سامي يعلن قائمة سموحة لمواجهة انبي

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أعلن أحمد سامي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، عن قائمة فريقه التي ستنتظم في معسكر مغلق، استعدادًا لمواجهة انبي، المقرر لها عدًا الإثنين، على ستاد بتروسبورت بالتجمع الخامس، ضمن مباريات الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

وجاءت القائمة على النحو التالي:-

في حراسه المرمى : الهانى سليمان وعمر صلاح

خط الدفاع : رجب نبيل و محمد عبد المنعم و محمود عزت و محمود البدرى و اطهر الطاهر و سريف رضا

خط الوسط : محمد ليله وأحمد حمص و محمد كناريا و محمود حليمو و محمد رزق و مصطفى فتحى وإسلام جمال و على ذكى و رفيق كابو

خط الهجوم : ديريك نسينامبى وعرفة السيد وأحمد عبد القادر.