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أصابه بـ«كتر» وألقاه في الترعة.. ضبط عامل حاول قتل موظف أثناء صيده الأسماك بسوهاج

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أصابه بـ«كتر» وألقاه في الترعة.. ضبط عامل حاول قتل موظف أثناء صيده الأسماك بسوهاج أصابه بـ«كتر» وألقاه في الترعة.. ضبط عامل حاول قتل موظف أثناء صيده الأسماك بسوهاج

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تمكنت مباحث سوهاج من ضبط عامل لشروعه في قتل موظف بالمعاش أثناء صيده الأسماك على حافة ترعة بدائرة مركز جزيرة شندويل بغرض سرقته.

وقالت التحقيقات الأولية إن المتهم تربص للضحية أثناء جلوسه على حافة الترعة للصيد وهدده من الخلف بـ«كتر» لسرقته، وأثناء مقاومته له أحدث به جرح قطعى ذبحى بالرقبة وألقاه في الترعة، وتمكن المجنى عليه من العوم والخروج من الترعة من الناحية الأخرى.

كان اللواء محمد شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة جزيرة شندويل، بورود بلاغ من مستشفى سوهاج الجامعى، بوصول أحمد. ج. ع «65 سنة- بالمعاش» ويقيم بدائرة المركز إلى المستشفى مصاباً بجرح قطعى ذبحى بالرقبة من الأمام، فانتقل اللواء محمد زين مدير المباحث الجنائية، وقرر المصاب في أقواله أنه أثناء قيامه بصيد الأسماك بترعة فرعية بدائرة المركز، قام أحد الأشخاص «لا يعلمه» بمحاولة سرقته كرهاً عنه مستخدماً سلاح أبيض «كتر»، وحال مقاومته له قام بالتعدى عليه وإحداث إصابته ودفعه بالترعة المشار إليها، إلا أنه تمكن من الخروج منها ولم يتمكن من سرقة شيء منه.

وأكدت تحريات وحدة مباحث المركز بإشراف اللواء محمد زين مدير المباحث الجنائية، أن وراء إرتكاب الواقعة محمد. ب. أ «30 سنة – عامل» ويقيم بدائرة المركز، وعقب استصدار إذن من النيابة العامة تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بقصد السرقة، وأضاف بقيامه بالتخلص من الآداه المستخدمة بإلقائها بأحد المصارف، وتحرر بالواقعة المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

المصرى اليوم

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