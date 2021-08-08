جامعة سوهاج : بدء اختبارات القدرات للطلاب المتقدمين لكلية التمريض

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بدأت اليوم اختبارات القدرات للطلاب المتقدمين للإلتحاق بكلية التمريض والمعهد الفنى للتمريض للعام الجامعي ٢٠٢٠ /٢٠٢١، والتي تستمرحتى ١٩ من أغسطس الجاري بمبني الكلية بمقر الجامعة القديم.

وقال الدكتور مصطفي عبدالخالق القائم بعمل رئيس الجامعة- في بيان صحفى- إن الاختبارات تبدأ بالإمتحان النظري للغة الإنجليزية ومدته ساعة، يليه اختباري التفكير الناقد والسمات الشخصية ومدة كلا منهما نصف ساعة، لافتا إلى أن الطالب يؤدي الاختبارات متتالية بشرط اجتياز كل اختبار على حدى بمجموع يعادل 60% من الدرجة الكلية للاختبار وإلا يعد الطالب راسباَ.

من جانبها قالت الدكتورة يسرية السيد، القائم بعمل عميد الكلية، إنه يتم تصحيح الإختبارات إلكترونيًا، وتعلن النتيجة فور الانتهاء من التصحيح وقبل أداء الاختبار الذي يليه، وفى حالة عدم اجتياز الطالب لأى من الإمتحانات يعد راسبا، ويتم رد أوراقه لمكتب التنسيق لإعادة ترشيحه طبقا لرغباته، لافتة إلى أنه في حالة اجتياز الطالب لاختبارات القدرات يؤدي اختبار الكشف الطبي واللياقة البدنية، بعدها يتم قيد اللائقين بالكلية بشكل نهائي ويقوم الطالب بسداد المصروفات الدراسية والتسجيل واستكمال باقى الإجراءات.