رئيس جامعة الأقصر يشارك في اجتماع المجلس الأعلى لشؤون التعليم والطلاب  

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شارك الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، اليوم الأحد، في اجتماع المجلس الأعلى لشؤون التعليم والطلاب، عبر تقنية «الفيديو كونفرانس».

ناقش المجلس في جلسته الـ89، التي انعقدت اليوم الأحد، اقتراح يجيز نقل الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة إلى أقرب جامعة لمحل إقامتهم شريطة إثبات محل الإقامة بجوار ذات الجامعة.



كما ناقش المجلس، ضرورة بناء الوعي المجتمعي الطلابي في الجامعات، الذي يسهم في بناء شخصية الطالب الجامعي وتعزيز قيم الولاء والانتماء للوطن، وتنمية الوعي السياسي والقانوني لدى الطلاب.

أوضح رئيس الجامعة، أن أنشطة بناء الوعي لدى طلاب الجامعة تستهدف تنمية فكر وثقافة الطلاب وتعريفهم بمختلف القضايا والتحديات التي تعرقل مسيرة البناء والتنمية، إلى جانب تنمية قدرات الطلاب القيادية وإعداد كوادر قادرة على تحمل المسؤولية وخدمة الوطن، والتأكيد على ضرورة مكافحة الفساد بشتى صوره.