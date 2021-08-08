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هرب إلى المياه من شدة الحر .. غرق طالب فى نيل سوهاج

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هرب إلى المياه من شدة الحر .. غرق طالب فى نيل سوهاج هرب إلى المياه من شدة الحر .. غرق طالب فى نيل سوهاج

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لقى اليوم طالب مصرعه غرقا أثناء استحمامه في نهر النيل هربا من حرارة الجو بدائرة مركز ساقلتة في شرق محافظة سوهاج.

تلقى اللواء محمد شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من مركز شرطة ساقلتة، بغرق شخص في نهر النيل بدائرة المركز، فانتقل اللواء محمد زين مدير المباحث الجنائية، وضباط المباحث.

وتبين من المعاينة والفحص، غرق سيف. أ. م «15 سنة- طالب» وتم انتشال الجثة بمعرفة قوات الإنقاذ النهرى، وبسؤال نجل عمه حسام. خ. م «31 سنة- عامل» ويقيم بذات الناحية، أفاد بأنه أثناء قيام نجل عمه المذكور بالاستحمام في نهر النيل هربا من شدة الحر غرق به لعدم إجادته السباحة، ونفي الشبهة الجنائية، وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن سبب الوفاة «إسفكسيا الغرق» ولا توجد شبهة جنائية، وتحرر بالحادث المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيق.

المصرى اليوم

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