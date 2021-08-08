تحذيرات من «سوق سوداء» لبيع «شهادات وهمية» للقاح كورونا .. والصحة تصدر بيانًا

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ظهرت في الأيام الأخيرة سوق سوداء لبيع شهادات مزوّرة أو وهمية على الإنترنت، تفيد بالحصول على لقاح فيروس كورونا وتحديدًا على مِنصات التراسل الفوري المشفّرة مثل «تليجرام»، ما دفع وزارة الصحة والسكان، لإصدار تحذير المواطنين من الانسياق وراء الشائعات التي زعمت بإمكانية شراء شهادة معتمدة للمسافرين دون تلقي لقاح فيروس كورونا.

وأكدت الوزارة، أنه لا يتم استخراج شهادة QR code خاصة بلقاح فيروس كورونا للسفر دون تلقي اللقاح، وأهابت بجميع المواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات والحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية.

يأتي التحذير مع تصاعد السوق السوداء لبيع شهادات وهمية للقاح كورونا في أوروبا وأمريكا، حيث بات من الضروري إلزام الأفراد تلقيهم لقاح كورونا لتناول الطعام داخل المطاعم، والذهاب إلى المتاحف، وحضور الأحداث الرياضية الكبيرة.

وألزمت الحكومة الأمريكية العمال الفيدراليين بالتطعيم أو إجراء فحوص دورية لـ كورونا، والالتزام بالإجراءات الاحترازية المُمثلة في ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع عروض بيع إثبات غير قانوني للتطعيم على مواقع التواصل الاجتماعي، وتحديدًا تطبيق المراسلة المُشفّر «تليجرام»، وفقا لمحققين حكوميين وخبراء في الأمن المعلوماتي.

وبحسب صحيفة «الجارديان» البريطانية، يوجد نحو 1200 شبكة احتيال في جميع أنحاء العالم، حيث تبيع الشهادات المزورة مقابل أقل من 25 جنيهاً إسترلينياً (35 دولارا).

وفي الولايات المتحدة، ظهرت بطاقات التطعيم المزيفة التي يُزعم أنها صادرة عن المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها (سي دي سي) للبيع على مواقع مثل إيباي، وأمازون، وإتسي.

وفي مايو الفائت، أوقفت السلطات الأمنية صاحب حانة في كاليفورنيا بتهمة بيع بطاقات تطعيم مزيفة تكلف كل منها 20 دولارًا. واتُهِم الجاني المزعوم بسرقة الهوية وتزوير وثائق حكومية وتزوير السجلات الطبية، وفق «وول ستريت جورنال».

ووفق ما نقلته صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية عن خبراء أمنيين، فقد أدى عدم وجود بطاقة رقمية فيدرالية واحدة في جميع الولايات الأمريكية إلى تسهيل عمليات الخداع، حيث يسهل تزوير البطاقات البيضاء الصغيرة الصادرة عن مراكز (سي دي سي).

من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، عن استقبال مصر للدفعة الأولى من لقاح جونسون أند جونسون، غدًا الإثنين 9 أغسطس، حتى يتم توزيعها على مراكز تلقي اللقاح بجميع محافظات الجمهورية فور وصولها، ودعت الوزارة المواطنين إلى التسجيل وحجز لقاح فيروس كورونا من خلال الموقع الإلكتروني www.egcovac.mohp.gov.eg والخط الساخن: 15335.

كانت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، أعلنت الأسبوع الماضي عن استلام أوراق الشحنات الخاصة بلقاحي فيروس كورونا «أسترازينيكا» و«جونسون آند جونسون»، وأنه تم توفير لقاح أسترازينيكا بالتعاون مع مرفق «كوفاكس» المعني بالتوزيع العادل للقاحات المضادة لفيروس كورونا على مستوى العالم، ومنظمة الصحة العالمية، واليونيسيف، كما تم توفير لقاح جونسون آند جونسون، بالتعاون مع الاتحاد الإفريقي.

وأضاف الوزيرة، أنه في إطار خطة الوزارة للتوسع في توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا فإنه من المقرر استقبال لقاح «فايزر» خلال الشهر الجاري، فضلاً عن توزيع مليون جرعة من لقاح «سينوفاك» خلال الأسبوعين المقبلين بمراكز تلقى اللقاح.