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محافظ الوادي الجديد يستقبل رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا

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محافظ الوادي الجديد يستقبل رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا محافظ الوادي الجديد يستقبل رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا

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استقبل اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد ترافقه حنان مجدي نائب المحافظ، اليوم، اللواء إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بحضور الدكتور عبدالعزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد ومحمد أنيس سكرتير عام المحافظة ووفد من أساتذة الأكاديمية .

صرح المحافظ أن الزيارة تهدف إلى التنسيق والتعاون بين المحافظة والأكاديمية لتعريف طلاب المحافظة من خريجي المرحلة الثانوية بمجالات الدراسة بالأكاديمية التي تضم ٥ كليات هي (الهندسة والتكنولوجيا- الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات- الإدارة والتكنولوجيا- الآثار والتراث الحضاري- النقل الدولي واللوجستيات)، بالإضافة إلى برامج الماجستير المهني في علوم الإدارة، وبحث إنشاء فرع للأكاديمية بالمحافظة.

وقام الوفد، في مستهل الزيارة، بتفقد حديقة ٣٠ يونيو شمال مدينة الخارجة، وقام رئيس الأكاديمية بغرس نخلة بالحديقة في إطار مبادرة السيد رئيس الجمهورية لزراعة ٢.٥ مليون نخلة.

المصرى اليوم

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