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عبد المقصود: التركيز والروح سر الفوز على المحلة وحفني فاجئنا

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عبد المقصود: التركيز والروح سر الفوز على المحلة وحفني فاجئنا عبد المقصود: التركيز والروح سر الفوز على المحلة وحفني فاجئنا

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أعرب أحمد عبد المقصود المدرب المساعد بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي عن سعادته عقب الفوز الكبير على غزل المحلة، مشيرا الى أن الجهاز الفني واللاعبين لديهم الثقة والإصرار على الفوز في كل المباريات المتبقية بالدوري الممتاز من أجل الحفاظ على الصدارة.

أضاف عبد المقصود عقب المباراة: "فريق غزل المحلة من الفرق المميزة في الدوري لذا كان علينا التركيز في بداية اللقاء وهو ما أسفر عن ثلاثية مبكرة سهلت من المهمة".

كما أشار قائلا: "منذ انطلاق معسكر الزمالك في الإسكندرية؛ ونرى كجهاز فني أمرا مختلفا في أيمن حفني، حيث كان يخوض التدريبات بتركيز شديد لدرجة أن كارتيرون قال له (حفني عاد من جديد) والجهاز الفني كان يتابع مستوى حفني في المباريات الودية لذلك استحق المشاركة في مباراة المحلة اليوم ونعتبره إضافة قوية لهجوم الزمالك كونه لاعبا يصنع الفارق في أي وقت".

وتابع عبد المقصود :"مسألة مشاركة حفني ستكون وفق وجهة نظر الجهاز الفني وفي التوقيت المناسب".

واختتم مدرب الزمالك تصريحاته: "معسكر الزمالك ببرج العرب كان ناجحا وتم تجهيز كل عناصر الفريق، والزمالك لديه ٣٠ لاعبا جاهزون للمشاركة في أي وقت".

وفاز الزمالك على المحلة بثلاثية نظيفة سجلها أحمد سيد زيزو وسيف الدين الجزيري وأشرف بن شرقي بالجولة ٢٨ من مسابقة الدوري على الإسكندرية.

المصرى اليوم

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